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Ultima postare a lui Lucian Isar. Fostul concurent de la Românii au talent a murit la 44 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 22:52
Ultima postare a lui Lucian Isar. Fostul concurent de la Românii au talent a murit la 44 de ani
Ultimul videoclip postat de Lucian Isar înainte de a muri. Tiktokerul avea 44 de ani / Sursa foto: Social media
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Lucian Isar, cunoscut pe TikTok sub numele de „Lucică Diamanta”, a murit la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost împărtășită rapid în mediul online și a atras atenția celor care îi urmăreau activitatea pe platformă. Cu o comunitate numeroasă de fani, acesta era o prezență cunoscută în social media. Mulți internauți au căutat să vadă care a fost ultima postare publicată de creatorul de conținut.

Lucian Isar era o figură cunoscută publicului din România, după ce a apărut de-a lungul timpului în mai multe emisiuni TV care i-au adus notorietate. În anii care au urmat, a rămas activ în spațiul public și pe rețelele sociale, unde și-a construit o bază fidelă de urmăritori.

Pe TikTok, acesta adunase o comunitate numeroasă care îi urmărea constant conținutul. Anunțul decesului său a generat numeroase reacții în mediul online. Mulți dintre cei care îl apreciau și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe.

Ultima postare a lui Lucian Isar

În ultima perioadă, Lucian Isar nu a mai fost la fel de prezent pe rețelele sociale. Mai mult, el obișnuia să publice frecvent conținut pentru cei care îl urmăreau. Activitatea sa online s-a redus considerabil comparativ cu anii anteriori.

Ultimul videoclip publicat pe contul său de TikTok datează din 23 iunie 2025. În imaginile postate atunci, acesta apărea dansând alături de o altă persoană, într-o atmosferă relaxată și lipsită de indicii care să sugereze probleme de sănătate. Îmbrăcat lejer și pe fundalul unei melodii de petrecere, creatorul de conținut părea să se bucure de moment.

Sursa foto: Social media

Potrivit informațiilor apărute după decesul său, Lucian Isar ar fi suferit de o afecțiune autoimună. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani, după ce a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din Slatina, unde și-a petrecut ultimele zile.

Apel disperat către familie

Persoanele apropiate lui Lucian Isar încearcă să ia legătura cu membrii familiei acestuia. Însă, potrivit informațiilor apărute până acum, demersurile nu au avut succes. Cei care l-au cunoscut spun că nu au reușit să contacteze rudele și au lansat un apel public în speranța că acestea vor putea fi găsite.

Conform declarațiilor făcute de apropiați, creatorul de conținut ar avea mai mulți membri ai familiei, inclusiv mama, frați și un copil. În lipsa unui contact direct cu aceștia, cunoscuții se confruntă cu dificultăți în organizarea formalităților necesare. Dorința lor este ca Lucian Isar să fie condus pe ultimul drum în condiții corespunzătoare, motiv pentru care încearcă în continuare să găsească rudele sale.

„Știm că are mamă, un băiețel și frați sau surori, însă în acest moment nu reușim să luăm legătura cu familia sa”, se menționează în apelul lansat public de către apropiații acestuia.

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