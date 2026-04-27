Acasă » Știri » Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară

Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară

De: Elisa Tîrgovățu 27/04/2026 | 18:00
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Artistul a cerut „lapte" cu doar câteva clipe înainte să se stingă din viață

Deși au trecut mai bine de 15 ani de la moartea lui Michael Jackson, a rămas un detaliu din ultimele momente de viață ale artistului care încă îi macină pe fanii. Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, „Regele Pop” a cerut „lapte”. Totuși, puțini cunosc faptul că acesta era de fapt un termen secret pe care îl folosea în discuțiile cu medicul său personal, Conrad Murray.

După un deceniu și jumătate de la dispariția fulgerătoare a lui Michael Jackson, interesul public pentru viața și moștenirea vedetei încă persistă. Situația este alimentată de producții media recente și de noi procese care readuc în discuție controversele asociate numelui său.

Informațiile legate de ultimele clipe din viața lui Michael Jackson au devenit publice în timpul procesului intentat medicului său personal, Conrad Murray, acuzat de ucidere din culpă. În fața instanței, s-a arătat că artistul primea doze de propofol, un anestezic extrem de puternic. Acesta era folosit în mod normal doar în spitale.

În noaptea de 25 iunie 2009 i-ar fi administrat o doză mai mică decât de obicei, respectiv 25 mg, în ideea în care Michael Jackson mai luase și alte medicamente în acea seară fatidică.

Sursa foto: Profimedia

Motivul pentru care artistul internațional a cerut „lapte” înainte să moară

Una dintre cele mai dezbătute momente ale anchetei a fost relatarea ultimelor cuvinte ale cântărețului. Medicul Conrad Murray a afirmat că vedeta a cerut „lapte”, folosind acest termen pentru a se referi la propofol.

„Te rog, te rog dă-mi puțin lapte ca să pot dormi, pentru că știu că asta este singurul lucru care chiar funcționează pentru mine”, ar fi spus Michael Jackson.

Conform medicului, „lapte” era denumirea pe care artistul o folosea în mod obișnuit pentru propofol, medicament supranumit uneori „laptele amneziei”.

„Doar fă-mă să dorm”, ar mai fi spus cântărețul

Conrad Murray a mărturisit că a fost de acord să continue administrarea propofolului în acea noapte. Potrivit spuselor sale, ar fi părăsit camera pentru câteva minute, iar la întoarcere l-a găsit pe cântăreț inconștient. Imediat a apelat la serviciile de urgență, iar echipele medicale au încercat resuscitarea.

Michael Jackson a fost declarat mort la scurt timp, la spital

Anchetatorii au descoperit că artistul consumase și opt pastile de lorazepam în aceeași noapte, o combinație care, împreună cu propofolul administrat, s-a dovedit a fi letală.

„Când doctorul Murray a părăsit camera, Jackson și-a administrat singur o doză de propofol care, cu lorazepamul, a creat o combinație fatală în organismul său.”

Chiar și în aceste condiții, judecătorii au stabilit că intervenția și deciziile medicului Conrad Murray au avut un rol esențial în moartea artistului. În urma procesului, acesta a fost găsit vinovat și condamnat la patru ani de detenție. Însă a executat efectiv aproximativ doi ani din pedeapsă.

Tags:

