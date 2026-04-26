Conacul de lux al lui Michael Jackson, scos la vânzare! Suma uriașă cerută pentru reședința din Las Vegas

O proprietate spectaculoasă unde a locuit Michael Jackson a fost recent readusă în atenția publicului, după ce a fost scoasă la vânzare pe piața imobiliară de lux. Conacul, situat în Las Vegas, atrage interesul potențialilor cumpărători nu doar prin dimensiunile sale impresionante, ci și prin legătura cu una dintre cele mai mari figuri din istoria muzicii pop.

Clădirea a fost realizată la începutul anilor 2000, investiția inițială ridicându-se la aproximativ 20 de milioane de dolari, sumă care reflectă atât amploarea proiectului, cât și standardele ridicate ale construcției. Proprietatea se întinde pe o suprafață de peste 1.600 de metri pătrați și este concepută ca un ansamblu rezidențial de lux, cu multiple funcționalități și facilități destinate unui stil de viață exclusivist.

Arhitectura reședinței este dominată de spații generoase, tavane înalte de aproximativ nouă metri și finisaje atent alese. Interiorul este structurat astfel încât să ofere atât confort, cât și eleganță, cu încăperi vaste, zone de relaxare și spații dedicate divertismentului. Printre dotările existente se regăsesc o sală de cinema privată, concepută pentru experiențe de vizionare la standarde profesionale, precum și zone de recreere care includ un spa.

Exteriorul proprietății completează imaginea unui domeniu de lux, cu grădini amenajate meticulos, fântâni arteziene și sisteme decorative de apă care contribuie la atmosfera generală de rafinament. Spațiile verzi sunt concepute pentru a oferi intimitate, dar și pentru a pune în valoare dimensiunea impresionantă a terenului.

Un alt element notabil al conacului este infrastructura destinată transportului și depozitării. Proprietatea include un garaj cu capacitate pentru mai multe vehicule, estimat la aproximativ șapte locuri de parcare, precum și spații suplimentare destinate depozitării, inclusiv pentru ambarcațiuni de mici dimensiuni. Acest aspect subliniază caracterul versatil al reședinței, gândită să răspundă unor nevoi variate ale unui stil de viață de lux.

După mai bine de un deceniu și jumătate de la dispariția lui Michael Jackson în 2009, la vârsta de 50 de ani, proprietatea revine în atenția pieței imobiliare internaționale. De această dată, prețul cerut pentru achiziționarea ei este de aproximativ 12,5 milioane de dolari, o valoare care, deși semnificativă, este considerată de unii specialiști din domeniu ca fiind în concordanță cu caracteristicile și istoricul imobilului.

