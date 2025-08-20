Otilia Bilionera și soțul ei de origine turcă sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! La doi ani de la cununia civilă, care a avut loc în toamna anului 2023, artista și partenerul ei se pregătesc de marea petrecere. Nunta lor va avea loc în două zile, pe 30 și 31 august, asta pentru că cei doi pregătesc două petreceri, una tradițională turcească și una luxoasă cu accente românești. Peste 1.000 de persoane sunt așteptate să se distreze alături de artistă și partenerul ei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Otilia Bilionera care a dezvăluit toate detaliile despre nunta care urmează în câteva zile.

Otilia Bilionera își pune pirostriile la finalul lunii august, iar ea și soțul ei, Bekir Ali, se pregătesc intens ca totul să iasă așa cum își doresc. Nunta va fi pe lux și opulență, însă tradițiile turcești vor fi respectate cu sfințenie. Cântăreața și partenerul ei, mai mic cu șapte ani decât ea, pun la punct ultimele detalii. Ținutele, locația, meniurile, totul a fost ales pe sprânceană pentru ca ziua nunții să fie de neuitat.

Otilia Bilionera va purta două ținute la nuntă: „Tradițională din caftan, pictată cu hena și una clasică de mireasă”

Solista hitului Bilionera ne-a dezvăluit cum stă cu pregătirile, dar și ce părere are familia sa de nunta ei. „Sunt în Turcia, suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile. Astăzi vin rudele mele din partea mamei în Turcia, verișorii, unchii și tata va veni cu o zi înainte de nuntă cu rudele lui. Familia soțului stă lângă o zonă termală, Ialva și aici își fac vacanța cei din partea mamei. E al treilea an când vin, stau la pensiunea familiei soțului meu. Sunt foarte entuziasmați cu toții” începe să ne povestească viitoarea mireasă.

Artista a dezvăluit că și-a ales două ținute, una pentru nunta tradițională turcească, din 30 august și o rochie de mireasă clasică pentru petrecerea de a doua zi. În alegerea ambelor ținute s-a consultat cu soacra ei.

„Vom avea două petreceri, una pe 30 și a doua pe 31, practic două nunți. Pe 30 va fi cea tradițională turcească. Nu am împărțit invitații, e la liber pentru toată lumea din comunitate, deci ne așteptăm să vină undeva la 1000 de persoane. Am vorbit cu toată lumea, pentru că aici unde locuiește familia soțului este o comunitate mică și unită, deci invitația a fost transmisă pe cale verbală. Voi purta o rochie din caftan albă, așa cum purtau sultanele, voi fi vopsită cu hena. Inițial, rochia trebuia să fie roșie, dar într-un final am decis să o luăm albă pentru că familia soțului este din Georgia și e mai potrivită albă. Soacra mea a fost cu mine sa aleg toate rochiile, este cea mai tare și m-a ajutat mult. A doua zi, pe 31 august, va fi altfel de petrecere, una pe lux. Atunci voi avea o ținută de mireasă albă, elegantă, o rochie de mireasă de lux„, a spus Otilia pentru CANCAN.RO.

Meniul și locația, ne spune Otilia, au fost alese pe sprânceană și sunt fix pe placul vedetei. Atmosfera va fi întreținută de o trupă care va cânta muzică tradițională turcească și românească, dar și de un Dj. În plus, vedeta nu vrea sub nicio formă să cânte la propria nuntă, mai ales că se spune că ar aduce ghinion.

„O să facem petrecerea la un hotel de cinci stele, cu un restaurant foarte frumos. Meniul este special, mâncarea tradițională turcească. Vom avea două torturi, unul care ne-a plăcut nouă din meniu și altul ales așa pe gustul meu. Un velvet cake cu banane și căpșune, foarte bun. Vom avea o trupă care va cânta coveruri, va cânta și muzică turcească și românească, dar și un dj. La mine la nuntă nu cânt, să-mi mai cânte și mie alții că eu am cântat destul”, a mai declarat ea.

Artista își dorește să devină mamă în viitorul apropiat: „E timpul”

Imediat după nuntă, Otilia nu va pleca împreună cu soțul în luna de miere, căci are o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional. În plus, artista ne-a mărturisit că s-a mutat în Turcia, însă nu renunță la România și mai vine aici din când în când. Și, pentru că absolut toată lumea din familia ei o întreabă când le va oferi un moștenitor, vedeta a dezvăluit că își dorește copii cât mai repede cu putință.

„Toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că am concerte. M-am stabilit în Turcia în mare parte, vin în țară doar când am lucruri de rezolvat. Ne dorim copii, e timpul. Dacă nu se poate, mă duc la o clinică de fertilizare in vitro, dar momentan nu e cazul”, mai spune ea.

