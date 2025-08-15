Ultimul mesaj pe care Emilia Istvan i l-a transmis soțului ei, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!

Este doliu în lumea muzicii din România! Joi, 14 august, Emilia Istvan, cunoscută cu numele de scenă Mili din Timișoara, a murit fulgerător din cauza unei boli incurabile. Care a fost ultimul mesaj pe care i l-a transmis soțului ei? Ți se rupe sufletul!

Emilia Istvan, cunoscută drept Mili din Timișoara, s-a stins din viață după ce a dus pe picioare o boală incurabilă: cancerul la colon. Artista avea doar 34 de ani și era extrem de apreciată în comunitatea artiștilor din Timișoara. Vestea tragică a căzut ca un trasnet peste familia și rudele ei, dar și în rândul celor care îi ascultau muzica. Cu puțin timp înainte de tragedie, Mili a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei.

Ți se rupe sufletul! Ultimul mesaj al Emiliei Istvan

În urmă cu fix o lună, Emilia Istvan și soțul ei au sărbătorit prima lor aniversare în calitate de soț și soție. Cu această ocazie artista i-a transmis partenerului ei o declarație de dragoste emoționantă.

”La mulți ani de prima noastră aniversare! Dumnezeu să te binecuvânteze din belșug, dragul meu soț, și fața Lui să strălucească asupra noastră! Te iubesc!”, a fost mesajul artistei pentru soțul ei, pe care l-a scris în urmă cu o lună pe o rețea de socializare.

Când va avea loc înmormântarea lui Mili de la Timișoara

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu Emiliei Istvan o pot face începând de astăzi, 15 august, ora 16:00, până luni, 18 august. Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistei se află pe strada Iuliu Grozescu nr.16, Timișoara. Înmormântarea va avea loc luni.

„Cu inimile împietrite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soției mele, Mili de la Timișoara. Priveghiul va avea loc pe strada Iuliu Grozescu nr.16, Timișoara, începând de azi, 15.08.2025, ora 16:00, până în 18.08.2025, când va fi înmormântarea. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați cu recunoștință. Dumnezeu să o odihnească în pace.”, a fost mesajul postat de familia artistei.

Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara

