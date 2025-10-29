Acasă » Altceva Podcast » Un bilet din urmă cu 109 ani a fost descoperit într-o sticlă, pe o plajă din Australia. Ce scria în el

De: Irina Vlad 29/10/2025 | 19:46
Debra Brown și fiica ei, Felicity, au făcut o descoperire remarcabilă în timp ce strângeau gunoaie pe o plajă izolată din Wharton, Australia de Vest. Două mesaje – scrise de soldații din Primul Război Mondial – au fost aduse de valuri la mal.

În interiorul sticlei, Debra Brown și fiica ei au găsit două scrisori scrise de mână, datând din 1916, încă rulate și păstrate cu grijă. Prima scrisoare era de la soldatul Malcolm Alexander Neville din Australia de Sud către mama sa. Scrisoarea, care urmează să fie verificată de istorici, este scrisă cu creionul pe hârtie și a fost rulată într-o sticlă de sticlă.

Scrisă cu creionul și semnată „undeva pe mare”, în care descria viața la bordul navei HMAS Ballarat, care plecase din Adelaide pe 12 august 1916 – cu doar trei zile înainte ca Neville să scrie scrisoarea. Originar din Wilkawatt, Australia de Sud, Neville i-a spus mamei sale că mâncarea pe mare era ”foarte bună”, cu excepția unei mese care a fost „îngropată în mare”.

Documentele militare arată că soldatul Malcolm Alexander Neville s-a înrolat pentru prima dată la începutul anului 1916, dar a fost lăsat la vatră după o lună din cauza vederii slabe. Hotărât să fie de ajutor, s-a înrolat din nou o săptămână mai târziu și s-a alăturat corpului de serviciu. Mai puțin de un an mai târziu, în aprilie 1917, a fost ucis în luptă în Franța, la vârsta de 28 de ani.

Două mesaje – scrise de soldații din Primul Război Mondial – au fost găsite într-o sticlă, aduse de valuri la malul unei plaje din Australia/ sursă foto: social media

După ce a găsit sticlele, Debra Brown s-a apucat să caute familiile soldaților. A sunat la locul de muncă indicat pe pagina de Facebook a lui Herbie Neville, unul dintre moștenitorii familiei, iar câteva zile mai târziu, acesta i-a răspuns la telefon. Domnul Neville a spus că descoperirea a fost „incredibilă” pentru familia sa. Mătușa sa, în vârstă de 101 ani, povestea adesea despre „unchiul Malcolm” și despre faptul că acesta nu s-a mai întors acasă din război.

„Este uimitor cât de multe lucruri au ieșit la iveală în scurta perioadă petrecută de el în Primul Război Mondial”, a spus el.4

Două scrisori, datând din anul 1916, au fost descoperite într-o sticlă adusă pe o plajă din Australia/ sursă foto: social media

După ce a uscat cu grijă hârtiile, Debra Brown a descoperit o a doua scrisoare în interiorul sticlei, scrisă de soldatul William Kirk Harley. Din fericire, William Harley a supraviețuit războiului și a avut copii. Nepoata sa, Ann Turner, a spus că: ”Suntem cu toții absolut uimiți. Cinci dintre nepoți sunt încă în viață. Descoperirea pare un miracol. De când s-a întâmplat asta, suntem cu toții în contact permanent și pur și simplu nu ne vine să credem”.

Istoricul local Maureen Steinborner a spus că descoperirea a stârnit „un interes fantastic” în comunitate. Potrivit profesorului de oceanografie costieră Charitha Pattiaratchi de la Universitatea din Australia de Vest, curenții oceanici pot transporta obiecte precum sticlele pe distanțe mari, ceea ce face descoperirea cu atât mai extraordinară.

 

