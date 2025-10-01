Un copil din Vaslui a murit, după o intoxicație alimentară! Restul familiei e în spital, fără să se știe cauza exactă

Tragedie cumplită într-o familie de români! Un copil din Vaslui a murit din cauza unei intoxicații alimentare grave, iar mama și surorile lui se află internate în spital. Iată ce s-a întâmplat!

Băiatul în vârstă de 11 ani s-a stins din viață, iar mama și cele două surori, de 14 și 16 ani, se află în spital și sunt suspecte de intoxicație alimentară gravă.

Un copil a murit, după o intoxicație alimentară

În acest moment, cauza exactă care a declanșat intoxicația nu este cunoscută. Reprezentanții mai multor instituții fac anchete pentru a afla de ce s-au îmbolnăvit aceștia.

Cei trei minori și mama lor și-au dat seama că nu sunt în regulă atunci când au început să aibă primele simptome: grețuri, vărsături și o senzație de somnolență, la scurt timp după ce au mâncat. Bunica a fost martoră la durerile prin care aceștia au trecut.

„Au mâncat un crenvurști, mai târziu li s-a făcut rău la fete și la băiat. Pe la 10-11 noaptea a luat-o și pe mama lor de la stomac, toți patru erau în pat, i-am frecat cu oțet la cap.”, a spus bunica, potrivit stirileprotv.ro.

În cursul dimineții, familia a sunat la 112. Echipajele medicale au ajuns la casa din comuna Mălușteni, județul Vaslui, atunci când copilul în vârstă de 11 ani era în stop cardiorespirator.

”Au fost efectuate manevre de resuscitare timp de 100 de minute, dar din păcate nu am avut rezultate pozitive. Din primele declarații, atât mama, cât și cele două minore au declarat că în cursul zilei de luni după-amiază au consumat de la un magazin din sat niște crenvurști. Dar până nu se prelevează probe care să confirme, nu ne putem pronunța”, a spus Eduard Popică, prefect de Vaslui.

