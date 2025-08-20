John Crawley, alias KingBeardX, cunoscut mai ales pentru reacțiile sale amuzante de pe TikTok la modul în care oamenii mănâncă, a murit la doar 47 de ani.

Acesta a murit într-un spital din Mississippi în cursul zilei de luni, iar cauza oficială a morții este un stop cardiac. Influencerul fusese internat în spital în ultimele două săptămâni, informează TMZ, care în citează pe James Steele, reprezentantul companiei de pompe funebre care se ocupă de înmormântarea lui Crawley.

James Steele, directorul de pompe funebre de la casa funerară Glenfield din New Albany, Mississippi, spune că Crawley a murit luni în spital. Cauza morții sale este un stop cardiac.

Conform campaniei GoFundMe inițiate de prietenul său și fostul co-prezentator al podcastului realizat de Crawley, Anthony Caruso, acesta a ajuns la spital pentru că avea probleme respiratorii. Medicii l-au conectat la un ventilator după ce influencerul nu a mai putut să mai respire singur, așa că a fost mutat la ATI. Caruso spune că situația acestuia s-a înrăutățit ulterior.

Un cunoscut influencer de pe TikTok a murit la doar 47 de ani. Cauza principală a morții este stopul cardio-respirator

Campania pe GoGundMe a fost începută pentru că Crawley nu avea asigurare medicală și era principalul susținător al familiei. De la moartea sa, fondurile vor fi folosite acum pentru a acoperi costurile cu înmormântarea și pentru a ajuta familia.

„Îl cunoșteam personal, John era un tip bun. A luminat lumile multor oameni. Tocmai am ieșit din casa lui și am fost cu mama lui, ne-am rugat împreună. Este sfâșiată acum, dar va reuși să treacă de asta”, a transmis Steele.

John a postat ultima dată pe aplicația de socializare pe 22 iulie. Fanii au inundat rețelele de socializare cu omagii, amintindu-l pentru umorul său, pozitivitatea și modul în care interacționa cu urmăritorii săi de pe TikTok.

Acesta mai spune că familia este devastată de vestea morții lui John, mai ales că acesta avea numai 47 de ani la momentul decesului, mai arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump, surprins de un microfon lăsat deschis în timp ce vorbea în șoaptă cu Macron despre Putin. „Cred că vrea…”