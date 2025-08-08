Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa avea 106 ani

În timp ce România își concentra atenția asupra funeraliilor lui Ion Iliescu, într-un sat din Argeș, un erou de război care și-a riscat viața pentru țară a fost condus pe ultimul drum. Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial și unul dintre cei mai vârstnici români, a murit la 106 ani și a fost înmormântat fără onoruri militare și fără prezența oficialilor statului.

Ilie Popa s-a născut pe 11 septembrie 1919, în satul Bănărești, comuna Săpata și a fost martorul marilor transformări ale României din ultimul secol. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a luptat pentru eliberarea Basarabiei și a participat la campania de la Odesa. Deși anii de război i-au marcat tinerețea, Ilie Popa și-a păstrat luciditatea și umorul până la final. Trăia singur de aproape două decenii, după ce partenera sa de viață a decedat și avea o pensie de aproximativ 5.000 de lei, din care se întreținea.

Eroul de război Ilie Popa a fost înmormântat anonim

Ziua înmormântării lui Ilie Popa a coincis cu funeraliile naționale ale primului președinte post-decembrist, moment care a acaparat atenția tuturor. Contrastul dintre fastul acordat fostului șef de stat și discreția cu care a fost condus pe ultimul drum un veteran de război a ridicat întrebări despre modul în care sunt tratați eroii anonimi.

Venerabilul veteran de război a fost înmormântat la biserica din satul Mârțești, la aproximativ 3 kilometri de primărie, iar printre cei care au ajutat la scoaterea sicriului din capelă s-a numărat și primarul comunei, Laurențiu Micu. În rest, înmormântarea s-a desfășurat în liniște, cu o mână de oameni, fără camere, fără autorități, fără politicieni. După anii 1990, Ilie Popa a fost avansat la gradul de maior, ca recunoștință pentru faptele sale.

Cristian Pandelică, nepotul lui Ilie Popa a fost extrem de dezamăgit pentru că autoritățile au ignorat înmormântarea veteranului de război.

„Statul român este inexistent… Am fost la un moment dat cu tataie la Pitești, se auzise prin sat că le mai dă ceva la veteranii de război, așa îi spusese poștărița. La Pitești am găsit un domn colonel, care s-a uitat la mine și mi-a zis: ‘Da, are dreptate tataie, zice, îi dăm un grad’. Atât. Niciun ban în plus. Și când colonelul i-a spus că îl înaintează în grad, tataie a dat din mână dezamăgit”, a declarat nepotul eroului de război pentru Libertatea.

