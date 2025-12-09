Acasă » Știri » Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor

Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 22:24
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor
Ce s-a întâmplat cu averea unui italian / Sursa foto: Freepik

Un chimist italian, în vârstă de 92 de ani, a făcut un gest care a uimit întreaga sa familie. El a decis să își lase întreaga avere unei îngrijitoare pe care o cunoscuse cu câteva zile înainte. Moștenitorii legali contestat testamentul în instanță și judecătorii au luat o decizie în acest caz.

Lido Frediani, un chimist italian, a provocat un val de controverse și șoc în rândul familiei sale după ce și-a lăsat întreaga avere unei îngrijitoarei pe care o cunoștea de doar câteva zile, potrivit publicațiilor italiene. Decizia a devenit publică după decesul, survenit în mai 2020, iar membrii familiei au fost profund surprinși să descopere că fuseseră excluși din testament.

Ca urmare, nepoții și ceilalți membri ai familiei au inițiat un proces împotriva îngrijitoarei și a soțului acesteia, acuzați de exploatarea unei persoane vulnerabile. Averea pusă în joc era de aproximativ 3 milioane de euro. În prima instanță, aceștia au primit o sentință de patru ani și patru luni de închisoare și erau obligați să plătească aproximativ 700.000 de euro ce reprezentau daune provizorii și cheltuieli judiciare privind procesul.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Ce decizie a luat Curtea de Apel din Torino

Curtea de Apel din Torino a anulat verdictul inițial și i-a declarat nevinovați pe cei doi acuzați, stabilind că nu a existat nicio manipulare. Magistrații au apreciat că, deși era în vârstă și cu probleme de sănătate, Lido Frediani era conștient și capabil să decidă în momentul în care și-a întocmit testamentul. Instanța a considerat că alegerea lui nu a fost influențată de îngrijitoare, ci a reprezentat un act deliberat prin care a dorit să-și sancționeze rudele din Torino, cu care se afla în conflict și pe care le acuza că l-au ignorat atunci când avea nevoie de sprijin.

Sursa foto: Freepik

Mai mulți martori au confirmat că Frediani exprimase în repetate rânduri dorința de a-și exclude familia din planurile sale testamentare. Faptul că au trecut numai câteva zile între momentul cunoașterii îngrijitoarei și redactarea documentului a întărit concluzia că decizia i-a aparținut în totalitate. În urma hotărârii, familia a anunțat că va ataca sentința la Curtea Supremă, în încercarea de a obține o nouă soluție în acest caz

CITEȘTE ȘI: A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”

Boala de care suferă tot mai mulți copii din Sibiu. Cazurile cresc într-un ritm alarmant

Tags:
Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”
Știri
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte ...
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită ...
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi”
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată ...
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles
Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”
Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului
Vezi toate știrile
×