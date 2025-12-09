Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor

Un chimist italian, în vârstă de 92 de ani, a făcut un gest care a uimit întreaga sa familie. El a decis să își lase întreaga avere unei îngrijitoare pe care o cunoscuse cu câteva zile înainte. Moștenitorii legali contestat testamentul în instanță și judecătorii au luat o decizie în acest caz.

Lido Frediani, un chimist italian, a provocat un val de controverse și șoc în rândul familiei sale după ce și-a lăsat întreaga avere unei îngrijitoarei pe care o cunoștea de doar câteva zile, potrivit publicațiilor italiene. Decizia a devenit publică după decesul, survenit în mai 2020, iar membrii familiei au fost profund surprinși să descopere că fuseseră excluși din testament.

Ca urmare, nepoții și ceilalți membri ai familiei au inițiat un proces împotriva îngrijitoarei și a soțului acesteia, acuzați de exploatarea unei persoane vulnerabile. Averea pusă în joc era de aproximativ 3 milioane de euro. În prima instanță, aceștia au primit o sentință de patru ani și patru luni de închisoare și erau obligați să plătească aproximativ 700.000 de euro ce reprezentau daune provizorii și cheltuieli judiciare privind procesul.

Ce decizie a luat Curtea de Apel din Torino

Curtea de Apel din Torino a anulat verdictul inițial și i-a declarat nevinovați pe cei doi acuzați, stabilind că nu a existat nicio manipulare. Magistrații au apreciat că, deși era în vârstă și cu probleme de sănătate, Lido Frediani era conștient și capabil să decidă în momentul în care și-a întocmit testamentul. Instanța a considerat că alegerea lui nu a fost influențată de îngrijitoare, ci a reprezentat un act deliberat prin care a dorit să-și sancționeze rudele din Torino, cu care se afla în conflict și pe care le acuza că l-au ignorat atunci când avea nevoie de sprijin.

Mai mulți martori au confirmat că Frediani exprimase în repetate rânduri dorința de a-și exclude familia din planurile sale testamentare. Faptul că au trecut numai câteva zile între momentul cunoașterii îngrijitoarei și redactarea documentului a întărit concluzia că decizia i-a aparținut în totalitate. În urma hotărârii, familia a anunțat că va ataca sentința la Curtea Supremă, în încercarea de a obține o nouă soluție în acest caz

