Un italian a plătit un preț mare după ce a început să-l laude pe Putin într-un autocar plin cu ucraineni. Bărbatul de 53 de ani se afla în autovehiculul care mergea din Italia spre Ucraina alături de soția sa, originară din țara atacată de ruși.

La un moment dat, în timpul unui popas, italianul a deschis o discuție cu o femeie care se afla la un scaun distanță. El a aruncat cu săgeți în Volodîmîr Zelenski și l-a lăudat pe Putin, iar gestul lui nu a trecut neobservat. Ba mai mult, a fost amplu combătut.

Pasagera s-a arătat consternată de spusele lui. Femeia relatează, pe o rețea de socializare, că italianul i-a spus „că țara este groaznică, că Zelenski este groaznic și că îl respectă pe Putin, care este o persoană bună”.

„Îți dai seama că vorbești cu o femeie ucraineană chiar acum? Vii în țara mea și spui lucruri îngrozitoare”, a venit replica ei.

Bărbatul a avut un răspuns pe măsură. El a ținut să mărturisească că soția lui, care vine din Ucraina, nu îi împărtășește spusele, dar el își susține opinia.

„Soția mea gândește ca tine și este la fel de ucraineană ca tine”, a menționat el.

Cum a fost pedepsit italianul după ce l-a apărat pe Putin

Călătoria s-a încheiat pentru el la punctul de trecere Chop–Zahony, la granița dintre Ucraina și Ungaria. Bărbatul a fost oprit de polițiștii de frontieră și tras la răspundere pentru afirmațiile făcute.

În urma celor aflate, autoritățile i-au refuzat intrarea pe teritoriul Ucrainei. De acum înainte, drept pedeapsă, italianul nu mai are voie timp de trei ani să meargă în țara aflată în război.

Pacea se lasă așteptată în Ucraina. Un plan de pace în 28 de puncte propus în noiembrie de Trump nu a fost bine primit de Ucraina și de susținătorii săi europeni, pe care rușii îi acuză că fac totul pentru a submina eforturile de pace ale președintelui american. Documentul avea la bază o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas, plus alte puncte care au nemulțumit Kievul.

