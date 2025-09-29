Acasă » Știri » Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți

Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți

De: Irina Rasoveanu 29/09/2025 | 19:42
Un bărbat a murit la propria nuntă/ Sursa foto: Captură video social media

Final tragic pentru un cuplu proaspăt căsătorit! Petrecerea lor de nuntă s-a transformat într-un adevărat coșmar. Mirele s-a stins din viață chiar la propriul eveniment. Bărbatul dansa și părea extrem de fericit alături de soția sa. La un moment dat, întreaga situație a luat o turnură neașteptată. Acesta a căzut, subit, la podea. Află, în articol, care a fost cauza morții!

Cea mai frumoasă zi din viața a doi tineri s-a transformat într-un coșmar. Căsnicia lor a luat sfârșit înainte să înceapă. Mirele s-a prăbușit la pământ chiar în ziua nunții sale, lăsându-și văduvă aleasa inimii sale, la doar câteva ore de la căsătorie.

De ce a murit bărbatul la propria nuntă

Ashraf Abu Hakam și aleasa inimii sale, doi tineri din Egipt, au decis să își unească destinele, însă nunta lor s-a transformat într-un coșmar. Mirele s-a stins din viață chiar la propria petrecere, iar momentul a fost filmat.

În imagini se observă că bărbatul dansează alături de mireasa lui. Deși are zâmbetul pe buze, pare că nu se simte prea bine. La un moment dat, acesta s-a prăbușit la podea chiar pe ringul de dans. Invitații au rămas șocați și au sărit să îl ajute.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Martoră a scenei cutremurătoare a fost și mireasa. Cea mai frumoasă zi din viața ei s-a transformat într-un coșmar în doar câteva secunde. În filmuleț se observă cum aceasta își îndreaptă privirea către soțul ei și imediat se duce spre el.

Momentul în care mireasa își vede soțul căzut la podea/ Sursa foto: TikTok

Invitații au chemat imediat ambulanța. Ajunse la fața locului, cadrele medicale au încercat să îl resusciteze pe Ashraf. În ciuda eforturilor depuse, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru mire. Potrivit informațiilor din spațiul public, acesta a suferit un atac de cord.

„Fie ca Dumnezeu să aibă milă de el și să-i acorde un loc în imensitatea paradisului Său”, a scris unul dintre apropiații familiei, în mediul online.

Citește și: A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor

×