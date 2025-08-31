Un tânăr bengalez a fost bătut de un român! Bărbatul i-a furat și banii

Scene de groază într-o pizzerie din San Giovanni in Persiceto, Italia. Un bucătar bengalez a ajuns la spital după ce a fost atacat violent de un tânăr despre care autoritățile spun că ar fi român. Agresorul nu doar că l-a lovit fără milă, dar a și furat încasările, reușind să fugă înainte ca poliția să ajungă. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit relatărilor din presa italiană, totul s-a întâmplat pe 15 august. Individul a intrat nervos în local și a început să amenințe angajații cu insulte și replici agresive. Când bucătarul bengalez a încercat să îl dea afară, acesta a ripostat violent: l-a lovit cu pumnul, trântindu-l la pământ.

Victima s-a lovit puternic la cap și a rămas într-o baltă de sânge. Colegii săi au apăsat imediat butonul de panică, dar intervenția salvatorilor a întârziat aproape 40 de minute. Între timp, agresorul a profitat și a furat banii din casă, după care a dispărut.

Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a fost făcut public abia două săptămâni mai târziu, când presa italiană a difuzat imaginile șocante, scrie Il Fatto Quotidiano. Bucătarul agresat a povestit că scenele de teroare au durat zeci de minute.

„Vreți să chemați carabinierii? Chemați-i liniștiți, pentru mine nu valorează nimic”, ar fi spus atacatorul, înainte să lovească.

Reacții și anchetă în desfășurare

La câteva zile după atac, primarul orașului, Lorenzo Pellegatti, a reacționat public. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a condamnat violența și a dat asigurări că astfel de cazuri nu vor rămâne nepedepsite.

„Am văzut imaginile cumplite, pline de violență. Sunt profund întristat și mâhnit de ceea ce s-a întâmplat. (…) Vreau să asigur cetățenii că, în fața unor astfel de cazuri, nu coborâm garda”, este o parte din mesajul transmis de edil.

Conform autorităților, agresorul nu locuiește permanent în Persiceto, însă unele rude ale sale beneficiază de locuințe sociale în oraș. Forțele de ordine fac în prezent toate verificările necesare pentru a-l identifica și reține.

Între timp, bucătarul bengalez a fost externat din spital și se află în perioada de recuperare, însă episodul violent rămâne o pată neagră asupra comunității liniștite din San Giovanni in Persiceto.

