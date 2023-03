Simona Trașcă a avut un puternic atac de panică, în urmă cu aproximativ două săptămâni, dar ea a crezut că e vorba de infarct. S-a liniștit după ce a făcut un control la sânge. Medicul a trimis-o, însă, la psihiatru. Vedeta avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, cum a vrut să se sinucidă, dar și momentele de spaimă prin care a trecut în spital.

Simona Trașcă nu-și găsește, încă, medicul psihiatru, pe care-l caută de mai bine de două săptămâni (Vezi AICI detalii). Vrea unul bun, pentru că, altfel, zice ea, situația medicală s-ar putea deteriora. Simona ne-a povestit cum s-a mai intersectat cu astfel de probleme, de atacuri de panică, ba chiar o data a vrut să-și pună capăt zilelor. Avea să ajungă la spitalul de nebuni, unde a trăit clipe cumplite.

(CITEȘTE ȘI: ”MI-AM DORIT S-O MIERLESC!” VARĂ GREA PENTRU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! A VRUT SĂ-ȘI PUNĂ CAPĂT ZILELOR, ACUM ARE UMOR NEGRU)

Simona Trașcă, amenințată cu moartea de o femeie

A stat în salon cu o femeie care voia să-și omoare bărbatul, dar care a amenințat-o apoi și pe Simona. ”Atunci am fost internată împotriva voinței mele pentru că am încercat să mă sinucid. Ca ultima proastă, am luat pastile, am umplut cada cu apă și am stat acolo, să adorm, să mă înec. Mă simt ca ultima proastă acum, spunând asta, pentru că nu-mi place ce am făcut atunci, mi-e rușine că am încercat să-mi iau viața”, a povestit Simona.

”În spital era ceva horror. Am fost mutată în mai multe saloane cât am stat acolo. Inițial, singură, după care cu una pe care o internau mereu, pentru că voia să-și omoare bărbatul și îmi zicea că ea mă omoară!

Și ne-au auzit asistentele când țipam, că i-am zis că, dacă nu o ia pe aia de acolo, sar la ea, că nu suport să stau, așa, amenințată. În fine, m-a scos mama foarte greu de acolo, pe semnătură”, a continuat Simona Trașcă.

(NU RATA: ”N-AM PUTUT SĂ DESCHID GURA, SĂ STRIG LA MAMA!” CLIPE DE GROAZĂ PENTRU VEDETĂ: I S-A BLOCAT MAXILARUL, NU A MAI RESPIRAT…)

În final, diva care s-a lansat acum câteva luni pe platforma de OnlyFans avea să spună că ”mulți ani nu am putut să iau tratamentul ăla, mă făcea legumă, dar eram super depresivă în mine, foarte ciudat era, și aveam o privire…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.