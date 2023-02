Simona Trașcă a trecut prin clipe cumplite duminică seara. I s-a blocat maxilarul, nu a mai putut să deschidă gura, partea dreaptă i-a amorțit, nu s-a mai mișcat 40 de minute! S-a gândit la ce e mai rău, dar și-a revenit, ușor. A doua zi, s-a programat la medic. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Simona Trașcă a simțit și o mare durere în piept, respira foarte greu. Apoi, starea ei s-a agravat. Au fost clipe de groază pentru modelul OnlyFans, care a fost la un pas să cheme ambulanța. Începuse să-și revină, așa că a renunțat.

”A fost ceva foarte grav. N-am mai putut să mă mișc cred că 40-50 de minute. N-am putut nici să deschid gura, aveam maxilarul blocat. Parcă eram moartă, dar vie! Am simțit o mare durere în piept, respiram foarte greu. Eram amorțită pe toată partea stângă”, a dezvăluit Simona, pentru CANCAN.RO.

Simona Trașcă, clipe de groază: ”Am vrut să sun, dar…”

A vrut să-și strige mama, alăcturi de care locuiește, s-o ajute. ”Mi-a trecut prin cap ambulanța, am vrut să sun, dar n-am putut să deschid gura, să strig la mama, să mă mișc, să pun mâna pe telefon, nimic”, a spus Trașcă.

”Și când mi-am revenit, m-am spălat pe față, am luat calmogen, am zis că nu mai are rost să sun la ambulanță. Dar am mai avut, așa, ca o gheară în pipet și am respirat greu. Și acum am o apăsare în pipet, dar vagă, așa…”, a mai spus Simona.

Ea a mai spus că ”atacuri de panica am mai avut, dar știu cum sunt alea, acum a fost altceva, sper că nu e ce cred eu”, a încheiat Simona Trașcă.

