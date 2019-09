Unchiul victimei lui Mario: ”Am avut un noroc de la Dumnezeu! Eu, cu fiul meu, am întârziat puțin, la Mc Donald’s, apoi…”

Accidentul de pe Șoseaua Chitilei în care a fost implicat și fiul șefului de la Ligă ar fi putut însemna un carnagiu. Unchiul victimei lui Mario. Unchiul citimei lui Mario Iorgulescu a făcut mărturisiri uluitoare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații sfâșietoare.(CITEȘTE ȘI: CE NUMERE DE ÎNMATRICULARE AVEA ASTON MARTIN-UL DBS CONDUS DE MARIO IORGULESCU! CU PUȚIN TIMP ÎNAINTEA TRAGEDIEI, GINO ACHITASE 300.000 € PENTRU ”MAȘINA MORȚII” ȘI NU APUCASE SĂ O ASIGURE!)

Unchiul victimei lui Mario Iorgulescu a făcut mărturisiri de-a dreptul șocante, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România. Potrivit spuselor bărbatului, accidentul de pe Șoseaua Chitilei ar fi putut însemna un carnagiu. Și asta pentru că în mașina lui Dany Vicol ar fi trebuit să se afle mai multe persoane.(NU RATA, AICI: L-AM GĂSIT PE SINGURUL MARTOR AL ACCIDENTULUI: ”L-AM SCOS DIN MAȘINĂ PE MARIO CA SĂ NU ARDĂ DE VIU! REPETA CONTINUU CĂ…” / “VICTIMA DIN AUDI A APUCAT SĂ MAI CLIPEASCĂ O DATĂ ȘI… GATA!”)

”Noi ne aflam la un priveghi, iar în jurul orei două 2.30 – 3.00, a venit și Dany. Am stat cu el de vorbă, mi-a explicat că a fost cu treabă prin oraș. Ne-am ridicat cu toții și am vrut să plecăm spre casă. Ca un noroc de la Dumnezeu, am plecat fiecare cu mașina lui și n-am fost toți într-o mașină. Am plecat toți de acolo, iar eu cu fiul meu am mai întârziat puțin. Eu, cu fiul meu, am întârziat puțin, la Mc Donald’s, apoi pe șoseaua Chitilei, după benzinărie, am început să mă apropi și eu de ei. Am observat de la distanță cum un autoturism, o torpilă, se apropia cu o viteză năucitoare. Acolo e o mica curbă și am văzut cum a intrat pe contrasens. Nu a apucat să facă nici stânga, nici dreapta Mario Iorgulescu. Pur și simplu, l-am văzut de la o distanță de 400-500 de metri cum a intrat frontal în mașina în care se afla Dany”, a declarat unchiul lui Dany, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Il vor înmormânta în același loc cu sora lui!

Durere fără margini în familia lui Dany Vicol, tânărul de 24 de ani, care a decedat în accidentul rutier provocat de fiul lui Gino Iorgulescu, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Unchiul tânărului a mărturisit că nepotul său va fi înmormântat în același loc cu sora lui.(NU RATA, AICI: ÎL VOR ÎNMORMÂNTA ÎN ACELAȘI LOC CU SORA LUI! DURERE FĂRĂ MARGINI PENTRU PĂRINŢII LUI DANY VICOL)

”Familia e în stare de șoc! Toți se pregătesc de înmormântare. Dany va fi înmormântat joi, la Rudeni, acolo unde locuies părinții lui. Va fi îngropat în același loc unde este și sora lui”, a mărturisit unchiul tânărului, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

