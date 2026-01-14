Acasă » Știri » Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter

Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 18:08
Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter
Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter/ sursă foto: OLX

În România există un oraș unde cei cu un buget limitat au posibilitatea să își cumpere o garsonieră perfect locuibilă. De asemenea, locuința este ideală și pentru investitori. 

Într-o perioadă în care piața imobiliară din România a înregistrat creșteri de prețuri semnificative, există mici orașe din țară unde prețurile locunințelor sunt mai mult decât decente. În ultimii ani, interesul pentru garsoniere a crescut semnificativ, atât datorită prețurilor competitive, cât și datorită potențialului pe care îl oferă în ceea ce privește închirierea pe termen lung. Conform unui anunț de pe o platformă de vânzare-cumpărare, un român scoate la vânzare o garsonieră care costă 8.500 de euro.

Orașul din România unde o garsonieră costă 8.500 de euro

Garsoniera se află la parterul unui bloc din zona Vișoi 2, Câmpulung. Are o suprafață utilă de 14 mp, este racordată la apă și curent. Locuința se vinde exact cu apare în fotografiile din anunț, însă, în funcție de preferinețele viitorul proprietar, finișajele (pereți, podele), instalațiile și izolarea ar mai avea nevoie de îmbunătățiri sau de o simplă recondiționare.

Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter/ sursă foto: OLX
Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter/ sursă foto: OLX

Prețul la care se vinde garsoniera poate reprezenta o soluție extrem  de avantajoasă pentru cei care vor o casă la un preț mai mult decât accesibil, dar și pentru cei care își doresc o investiție imobiliară. Unul dintre cele mai mare avatanje ale unei garsoniere îl reprezintă costul redus, atât la achiziție, cât și la întreținere.

„Vând garsonieră, zona Vișoi 2, parter, racordată la apă, canal și curent, situată pe mijloc, cadastru, carte funciară, acte pregătite pentru înstrăinare”, se arată în anunțul OLX.

Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este

Apartament renovat și mobilat la doar 7.000 de euro. Orașul din România în care poți să-l cumperi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Știri
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență…
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Știri
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026
Gandul.ro
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026
Gandul.ro
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de ...
Mario Iorgulescu a dispărut! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare
Taxa care trebuie plătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Șoferii pot rămâne fără locul de parcare
Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Ce verifică polițiștii
Șoferii pot primi amendă de 4.000 de lei chiar dacă au anvelope de iarnă. Ce verifică polițiștii
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago
Ce meserie are Nicu Grigore de la Survivor 2026. Ce pregătire are la bază soțul Bellei Santiago
Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit ...
Mădălin Ionescu, prima reacție după decesul fostei colege Nicoleta Drăgușin: „Și ea a murit straniu. După o fază galopantă a unei afecțiuni nemiloase”
Vezi toate știrile
×