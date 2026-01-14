Unde îți poți cumpăra, în România, o garsonieră cu doar 8.500 de euro. Este la parter

În România există un oraș unde cei cu un buget limitat au posibilitatea să își cumpere o garsonieră perfect locuibilă. De asemenea, locuința este ideală și pentru investitori.

Într-o perioadă în care piața imobiliară din România a înregistrat creșteri de prețuri semnificative, există mici orașe din țară unde prețurile locunințelor sunt mai mult decât decente. În ultimii ani, interesul pentru garsoniere a crescut semnificativ, atât datorită prețurilor competitive, cât și datorită potențialului pe care îl oferă în ceea ce privește închirierea pe termen lung. Conform unui anunț de pe o platformă de vânzare-cumpărare, un român scoate la vânzare o garsonieră care costă 8.500 de euro.

Orașul din România unde o garsonieră costă 8.500 de euro

Garsoniera se află la parterul unui bloc din zona Vișoi 2, Câmpulung. Are o suprafață utilă de 14 mp, este racordată la apă și curent. Locuința se vinde exact cu apare în fotografiile din anunț, însă, în funcție de preferinețele viitorul proprietar, finișajele (pereți, podele), instalațiile și izolarea ar mai avea nevoie de îmbunătățiri sau de o simplă recondiționare.

Prețul la care se vinde garsoniera poate reprezenta o soluție extrem de avantajoasă pentru cei care vor o casă la un preț mai mult decât accesibil, dar și pentru cei care își doresc o investiție imobiliară. Unul dintre cele mai mare avatanje ale unei garsoniere îl reprezintă costul redus, atât la achiziție, cât și la întreținere.

„Vând garsonieră, zona Vișoi 2, parter, racordată la apă, canal și curent, situată pe mijloc, cadastru, carte funciară, acte pregătite pentru înstrăinare”, se arată în anunțul OLX.

