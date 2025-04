Unde și cu cine își va petrece Viviana Sposub Paștele, după despărțirea de George Burcea: ”Recunoștință pentru tot ce trăiesc acum”

Cum va petrece Viviana Sposub Paștele, după George Burcea. Vedeta s-a emoționat profund când a ajuns acolo, după 9 ore de drum! Este recunoscătoare pentru tot ce trăiește acum și și-a amintit de adolescență.

Viviana Sposub sărbătorește Paștele cu totul diferit în acest an! După ce s-a despărțit de George Burcea, vedeta a ales să se retragă într-un loc cu o semnificație uriașă pentru sufletul ei. Departe de luminile reflectoarelor și de tumultul Bucureștiului, vedeta s-a întors acasă, în Botoșani, acolo unde a copilărit și unde visele ei au prins contur pentru prima oară.

La mai bine de șase luni de la despărțirea de actor, pe care a confirmat-o recent, Viviana Sposub a simțit nevoia să își încarce bateriile și să-și aline sufletul acolo unde a început totul. Ajunsă în camera copilăriei, vedeta nu și-a putut stăpâni emoțiile. A retrăit momente din adolescență, când își petrecea ore întregi filmând coveruri, vloguri și tutoriale, visând la ziua în care va ajunge o persoană publică.

„Ghiciți unde am ajuns după 9 ore de drum. Am ajuns în locul în care, acum ceva timp, visam să ajung unde sunt astăzi. Camera mea de la Botoșani unde, după orele de liceu, filmam coveruri, tutoriale de makeup, vloguri… mă uit în urmă cu inima plină de recunoștință pentru tot ce trăiesc acum”, a scris Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

Relația cu George Burcea, care a durat aproximativ patru ani și a fost presărată cu împăcări și despărțiri, a ajuns la final, iar de data aceasta nu vor petrece sărbătorile pascale împreună. Viviana Sposub a făcut anunțul separării pe rețelele de socializare, iar fanii au fost șocați de o astfel de veste, mai ales pentru că totul părea roz în povestea lor de iubire.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment, mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.