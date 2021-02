Universitatea învinge Hermannstadt și pune presiune pe FCSB și CFR: „Cel mai important este că am câștigat trei puncte!”

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, partida contând pentru runda a 24-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost înscris de Alexandru Cicâldău (min.33), din lovitură liberă de la 18 metri.

Oltenii au dominat copios confruntarea cu ardelenii, creându-și numeroase ocazii de a marca prin Cicăldău (min. 15 – bară, 76), Nicuşor Bancu (min. 15, 74), Andrei Ivan (min. 40), Marius Constantin (min. 70). De partea cealaltă, Hermannstadt, care nu a mai reușit să repete evoluția bună din jocul cu FCSB de runda trecută, meci pe care elevii lui Liviu Ciobotariu l-au câștigat cu 1-0, au avut ocazii de a puncta pe tabela de marcaj prin Claudiu Belu (min. 23), Andrei Sîntean (min. 72) şi Patricio Matricardi (min. 90+1).

„Cel mai important este că am câștigat trei puncte. Am jucat bine în prima repriză. Am jucat rapid, așa cum am făcut la antrenamente. Am încercat să jucăm ca în prima repriză, dar nu prea am reușit. Trebuia să dăm mai multe goluri. Nu putem schimba stilul echipei în doar câteva zile. Vreau să schimb câteva lucruri, lucrăm în fiecare zi. Nu este bine când adversarul are mingea”, a declarat Marinos Ouzounidis, antrenorul oltenilor.

Cu cele trei puncte cucerite în Bănie, Universitatea a acumulat 47 de puncte în clasament și s-a apropiat la doar un punct de FCSB și CFR Cluj, cele două urmând a evolua în această rundă cu Chindia și Gaz Metan. De partea cealaltă, Heermanntsadt a rămas pe locul 14 cu 22 de puncte.

Program etapa a 24-a Liga 1

FC Voluntari – FC Argeș 0-1

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0

Sâmbătă, 20 februarie

ora 17:00 Sepsi OSK – Academica Clinceni

ora 20:00 FCSB – Chindia Târgovişte

Duminică, 21 februarie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

ora 20:30 Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti

Luni, 22 februarie

ora 17:30 UTA Arad – FC Botoşani

ora 20:30 Viitorul – Poli Iași