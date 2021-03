Universitatea, prima formație calificată în semifinalele Cupei României!

Universitatea Craiova este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României după ce a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0 (1-0) la Buzău. Soarta meciului a fost decisă de golul marcat de Alexandru Cîmpanu (min.25).

Mijlocașul oltenilor a declarat că, victoria este o revanșă pentru înfrângerea din campionat. Prin jocul prestat contra Chindiei, Cîmpanu consideră că Universitatea Craiova a demonstrat faptul că este o echipă mare.

„Este o revanșă. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm în seara asta. Putem spune că am arătat că suntem o echipă mare. Niciun meci nu este ușor, dar ne bucurăm că am făcut un meci bun și am ieșit câștigători”, a declarat George Cîmpanu, la finalul meciului cu Chindia Târgoviște.

Antrenorul Chindiei, Emil Săndoi, a declarat că victoria oltenilor este pe deplin meritată.

„Îmi doream și astăzi un rezultat pozitiv. Din păcate, n-a fost să fie. Am făcut noi cadou acel gol. La Liga 1 este inadmisibil să faci o asemenea preluare în careu. N-aș putea să spun că în rest au fost ocazii foarte clare. Am făcut toate schimbările ofensive pe care puteam să le fac. Am mizat și pe dăruirea, sacrificiul unor jucători care au jucat mai puțin până acum”, a declarat Emil Săndoi, la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

Victoria oltenilor vine al trei zile după ce Chindia învingea formaţia craioveană cu 1-0, în campionat, tot la Buzău