UPDATE: Victor Pițurcă, din nou, în fața procurorilor DIICOT! Ce se ascunde în spatele afacerii „Extensiv”

Victor Pițurcă nu scapă de probleme! Fostul selecționer al României va fi audiat astăzi, în fața procurorilor DIICOT, de data aceasta, într-un alt dosar ce are legătură cu achiziționarea stadionului Extensiv, din Craiova. Tot astăzi va fi audiată și fiica antrenorului, Claudia.

În cursul zilei de astăzi, 27 februarie, Victor Pițurcă va da nas în nas, din nou, cu procurorii DIICOT. După ce a scăpat de plasarea sub control judiciar, în dosarul măștilor MApN, Victor Pițurcă nu este ferit de audieri și dosare.

UPDATE 15:05 Potrivit surselor Gândul, afacerea a pornit în anul 2021. Licitația a intrat în atenția procurorilor în momentul în care fostul patron al echipei Extensiv Craiova a făcut o plângere penală în care a reclamat un adevărat ”complot”.

Procurorii aduc acuzații la adresa mai multor reprezentanți de firmă că s-au aliat pentru a cumpăra terenul la un preț subevaluat, mai exact la 2,6 milioane de euro, iar prețul real ar fi 5,5 milioane de euro.

Potrivit Ordonanței DIICOT, „cu prilejul licitației publice organizată de către lichidatorul judiciar SC CASA DE INSOLVENȚĂ GMC SRL, care a avut ca scop valorificarea bunurilor imobile ale societății comerciale debitoare SC EXTENSIV COM SRL”, procedura ”ar fi fost viciată prin înțelegerea dintre participanți în scopul adjudecării la un preț cât mai mic”.

”…persoanele implicate în operațiunile frauduloase au fost Cherciu Ștefan prin SC CASA NOASTRĂ SRL, Predoi Alexandru-Dan prin SC DRASOR SRL, Georgescu Ana-Maria prin SC AGROFERT LAND INVEST SRL, Niță Narcis-Florin prin SC BIZ SOLUTIONS SRL și Șpak-Boldici Constantin prin SC MYKLAND IMOBILIARE SRL”, firma unde fiica lui Victor Pițurcă este asociat.

UPDATE 14:40 Victor Pițurcă a ieșit de la sediul DIICOT. Fostul selecționer neagă orice acuzație care i se aduce și susține că nu are nicio legătură cu această licitație.

„Am fost audiat ca martor, mi-am spus punctul de vedere, dar nu am nicio legătură cu această licitație. Implicația a fost aceeași ca la București. Fiica mea chiar nu are nicio implicare. Într-adevăr, ea e și administrator pe firmă, dar totul e făcut de soțul ei. Pur și simplu mi s-au pus întrebări, dacă îi cunosc pe cei care au licitat, nu îi cunosc, habar nu am cine sunt, nici nu știu care a fost prețul licitației”, a spus Pițurcă la ieșirea de la DIICOT.

UPDATE 13:30 Victor Pițurcă a ajuns la DIICOT Craiova. Fostul selecționer le-a declarat jurnaliștilor de la fața locului că nu știe motivul exact pentru care a fost chemat, însă susține că a venit în calitate de martor.

„Întrebați la DIICOT, de ce mă întrebați pe mine? Ce aș putea să vă spun? Habar nu am, nu știu. Nu am participat la nicio licitație. Am fost chemat ca martor, nu știu de ce. Vă voi spune după”, a declarat Pițurcă, după ce a ajuns la sediul DIICOT Craiova.

Victor Pițurcă, audiat într-un nou dosar în care e implicat

Audierea de astăzi are legătură cu achiziționarea stadionului Extensiv, din Craiova. Stadionul, construit de fraţii Eugen şi Nicu Mihăilescu, în 1998, cu o investiţie de 978.000 de dolari, a fost scos la licitaţie pentru a acoperi prejudiciul produs bugetului de stat de proprietarii complexului din Craiova. Stadionul a fost achiziționat S.C. AGROFERT LAND INVEST SRL, în anul 2021, la un preţ de 60 euro/mp, iar statul şi creditorii firmei falite reclamă că au fost păcăliți, relatează ProSport.

În acest dosar vor fi audiate și alte persoane, precum Claudia Pițurcă, fiica fostului selecționer, dar şi Mihai Naboiu (ginerele lui Pițurcă), pentru cumpărarea stadionului Extensiv.

Reamintim faptul că Victor și Alex Pițurcă, precum și Gabriel Țuțu, șeful ROMARM, au fost audiați și reținuți pentru 24 de ore, în urmă cu aproximativ o lună, după ce au fost cercetați în legătură cu derularea unui contract de achiziții suspecte, în timpul pandemiei de COVID-19, mai exact o cantitate însemnată de măști anti COVID, pentru Ministerul Apărării Naționale.

Acuzațiile se referă la achiziții de măști neconforme de către unități ale MApN, în anul 2020, în perioada stării de urgență.

În acest dosar, fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a scăpat de controlul judiciar, după ce magistrații de la Tribunalul București au decis să-i admită contestația cu privire la plasarea sub control judiciar, în același dosar în care este implicat și fiul său, Alexandru, care a scăpat și el, la rândul lui, de plasarea sub control judiciar.

