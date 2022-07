UTA a spart gheața în SuperLigă: „E o plăcere să joci fotbal cu asemenea public!”

UTA Arad a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 2-0 (1-0), pe teren propriu, în ultimul meci programat în runda a doua a SuperLigii.

Ambele goluri ale arădenilor au fost marcate de David Miculescu (min.11, 69).

„Un meci greu. Mă așteptam ca Petrolul să răspundă de așa manieră, pentru că întâlnim o echipă care joacă un fotbal bun. Au avut și ei momente bune, dar este important că am reușit să câștigăm și să nu primim gol. Mai avem multe lucruri de pus la punct, dar sunt trei puncte importante pentru moral. Merită felicitați jucătorii, pentru că n-a fost nimic întâmplător ce s-a întâmplat pe teren. Am pus în practică multe lucruri pe care le-am făcut la antrenament. E o plăcere să joci fotbal cu asemenea public, asemenea galerie, este incredibil! Este important, e al 12-lea jucător. Suntem OK, avem tot ce ne trebuie, nu ne lipsește nimic. Suntem cu banii la zi, s-au dat chiar și în avans salariile. Avem unele dintre cele mai bune condiții din țară și este un mediu propice pentru a face performanță”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației UTA Arad.

Pentru UTA aceasta este prima victorie a sezonului, arădenii cedând runda precedentă în Trivale cu FC Argeș, scor 2-0. De partea cealaltă pentru Petrolul acesta este al doilea eșec consecutiv după cel de pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 1-0.

Rezultate etapa II SuperLiga

CS Mioveni – Farul Constanţa 0-2

FC Voluntari – FC Botoșani 0-1

Sepsi OSK – FC Argeș 4-0

„U” Craiova 1948 – CFR Cluj 3-1

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova 1-1

Rapid – FCSB 2-0

Chindia – FC Hermannstadt1-1

UTA – Petrolul 2-0