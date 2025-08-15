Acasă » Știri » Vacanță cu 50 de lei pe noapte, pe litoralul românesc! Vești bune pentru românii care merg în septembrie la mare

De: Irina Vlad 15/08/2025 | 19:58
sursă foto: Pixabay

Vești bune pentru românii care nu au reușit să ajungă până acum în vacanță pe litoralul românesc. Hotelierii au pregătit pachete promoționale, all-inclusive, reduceri pentru familii, sejururi flexibile și cazare de la 50 de lei/noapte. Iată despre ce este vorba!

A doua sesiune a programului Litoralul pentru toți este pe punctul de a începe. În perioada 1 septembrie – 15 octombrie, românii care nu au avut timp sau posibilitate să ajungă pe litoralul românesc au ocazia să se bucure de câteva zile de plajă, soare, voie bună și tarife cu până la aproape jumătate mai mici față de perioada de vârf din sezonul estival.

Cazare cu 50 de lei/ noapte la hotelurile de pe litoralul românesc

Programul se desfășoară în afara sezonului estival, iar hotelierii vor pune la bătaie oferte și promoții pentru toate buzunarele. Pachetele promoționale pornesc de la cazare fără mese incluse – în hoteluri de 2 stele, până la oferte all-inclusive, în hoteluri de patru stele, din stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Sud, Olimp, Neptun, Venus, Staturn, Jupiter, Cap Aurora, Vama Veche, Techirghiol și Costinești. În cadrul programului Litoralul pentru toți, turiștii se pot caza în unități hoteliere de 2, 3 și 4 stele, iar tarifele variază în funcție de dotări, amplasare, facilități și tipul de cazare.

”Litoralul Pentru Toți este un program destinat turiștilor care doresc să-și petreacă sejurul la mare în extrasezon, atunci când stațiunile și plaja sunt mai libere, dar totuși încălzite de soare, și presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopți.

Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară în perioada 3 mai – 20 iunie și 1 septembrie – 15 octombrie, iar în cadrul lui se înscriu an de an hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc”, se arată în comunicatul oficial.

Campania Litoralul pentru toți este derulată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Scopul programului este să le ofere posibilitatea românilor de a merge în vacanță la mare după perioada de vârf a sezonului, când plajele sunt mai libere, tarifele la cazare și servicii mai mici, iar temperaturile mai ușor de suportat

„Este cea mai bună perioadă pentru a veni la mare – tarife mici, apă caldă și mai puțină aglomerație. În fiecare an, mii de români profită de acest program”, au transmis reprezentanții FPTR.

