Valentin Sanfira a renunțat la ie și a pozat la bustul gol! Cum arată artistul după patru luni de la divorț

Valentin Sanfira, cunoscutul interpret de muzică populară, pare că traversează o perioadă de schimbare vizibilă atât în plan personal, cât și în modul în care se prezintă publicului. Artistul, asociat ani la rând cu imaginea tradițională, cu port popular impecabil și apariții elegante pe scenă, a surprins recent fanii printr-o fotografie postată pe rețelele sociale în care apare într-o ipostază mult mai relaxată și neașteptată: fără ie și la bustul gol.

În imagine, atmosfera este una de vară, lejeră, cu accent pe naturalețe și pe o stare de „vacanță permanentă”. Clipul făcut chiar din curtea artistului, completează tabloul unui artist care pare să fi lăsat în urmă rigiditatea aparițiilor publice și să fi adoptat un stil mai liber, mai apropiat de viața de zi cu zi. De la portul popular, simbol al identității artistului, la o ipostază modernă, aproape intimă, distribuită online.

Valentin Sanfira a renunțat la ie!

Contextul acestei schimbări poate fi și după ce artistul ar fi trecut recent prin divorțul de Codruța Filip. Se pare că Valentin nu pare să resimtă prea mult această despărțire și încearcă pe cât posibil să își țină fanii aproape, chiar și cu momente mai intime din viața lui.

Artistul, asociat până recent cu o estetică tradițională, bazată pe port popular și apariții elegante pe scenă sau în evenimente culturale, a publicat în mediul online un video realizat într-un cadru cotidian, în care renunță la elementele vestimentare specifice stilului său consacrat.

În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, apariția sa într-o ipostază relaxată, cu bustul descoperit, a fost percepută ca o abatere de la imaginea rigidă și formală cu care era asociat. Fotografia îl surprinde într-un moment aparent simplu al dimineții, într-un cadru intim și neprotocolar, ceea ce contribuie la o schimbare de registru vizual și de percepție asupra modului în care artistul își gestionează prezența publică.

Valentin Sanfira atrage atenția prin forma fizică afișată, care indică faptul că pare să fi lucrat intens la sală în ultima perioadă, având un corp foarte bine definit și tonifiat, aspect care sugerează disciplină și consecvență în antrenamente, transformarea fiind vizibilă și în modul în care se prezintă în aparițiile recente.

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