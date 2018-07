Valeriu Iftime: „Hervin a venit la Botoşani precum eclipsa de lună, de la PSG la Botoşani!”

Finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, s-a declarat entuziasmat de evoluția pe care Hervin ongenda a avut-o la debutul în Liga i în victoria pe care moldovenii au obținut-o cu 2-0 contra celor de la FC Hermannstadt.

Patronul moldovenilor susține că s-a ocupat personal ca francezul crescut de PSG să se acomodeze cât mai bine la Botoșani, menționând că acesta are parte de un tratament special în Moldova.

„Toată lumea ştie că e dezordonat, că are probleme de comportament, la mine în prima zi a întârziat la antrenament. Am chemat un francez cu o relaţie foarte bună la PSG, cu Academie în Burkina Faso, care ştie comportamentul acestor oameni. La antrenament e formidabil, nu face nimic decât la maximă atenţie şi efort. Nu e genul de om care bea. La momentul ăsta e OK, nu-mi dau seama cât ţine. A venit la Botoşani precum eclipsa de lună, de la PSG la Botoşani. Pasul 1 pentru el e PSG, al doilea Botoşani, restul sunt meteoriţi. Îl vând categoric cu 4-5 milioane de euro, dar nu în România. Domnul Becali nu are răbdarea asta. Dacă avea răbdare, putea să îl ia Steaua și să îl vândă cu mult mai mulți bani. Eu sper să vorbesc cu Becali despre acest jucător”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

La debutul în Liga I în duelul cu Hemrannstadt, câștigat de botoșăneni cu 2-0, Hervin Ongenda a impresionat, câștigând admirația publicului dar și a oamenilor de fotbal din Liga I. Intrat în minutul 70, în locul lui Lorand Fulop, francezul s-a remarcat cu un serviciu ireproșabil. Au ieșit în evidență două faze în care le-a pus mingea pe tavă colegilor și doar portarul advers sau imprecizia lui Mihai Roman II au făcut ca scorul să rămână 2-0.

Prima dată, în minutul 83, l-a lăsat pe Chitoșcă singur cu portarul, cu o pasă printre picioarele căpitanului advers, dar șutul mijlocașului botoșănenilor a fost apărat de portarul Căbuz. Apoi, în al doilea minut de prelungiri, l-a văzut pe Roman II demarcat în mijlocul careului și i-a centrat perfect, dar mingea trimisă de atacant cu latul s-a dus peste poartă.

În returul sezonului 2016-2017, după ce nu a prins niciun minut la PSG, Hervin a ajuns în prima ligă din Olanda, unde a evoluat doar trei meciuri la Zwolle, toate ca rezervă. În ultimul sezon, Ongenda a jucat în liga a doua spaniolă, la Real Murcia, acolo unde a prins doar două meciuri, ambele ca rezervă.