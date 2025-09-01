Valsul mirilor de la nunta Otiliei Bilionera cu Ali Bekir. Piesa specială aleasă de cei doi

Otilia Bilionera a devenit oficial doamna Bekir. Turcul Ali i-a organizat cântăreaței o nuntă grandioasă (dublu eveniment), pe lux și opulență, la care au participat peste 600 de persoane. Îmbrăcată în rochii albe de mireasă – una clasică și una tradițional turcească, artista și soțul ei au făcut senzație cu dansul mirilor.

La doi ani de la cununia civilă. Otilia Bilionera și Bekir Ali s-au căsătorit. A fost un weekend plin pentru artistă și soțul ei. Fiind de religii diferite cei doi au decis să împace ambele familii și au organiat două petreceri: una tradional turcească și una clasică. Otilia a schimbat două rochii de mireasă, iar la ambele eveniment a făcut senzație pe ringul de dans.

Otilia Bilionera și Ali Bekir au făcut două nunți

Otilia și Ali Bekir și-au dorit să organizeze două nunți. Prima a avut loc sâmbătă, 30 august, iar a doua duminică, 31 august, una tradițional turcească și una clasică, fără tradiții, așa cum a visat aritista. Ambele evenimente au avut loc în Turcia. La prima nuntă au fost prezente peste 600 de invitați, iar doua nuntă a fost ceva mai restrânsă, la care au participat aproximativ 250 de persoane. La ambele evenimente, cadrul a fost unul luxos și sofisticat, iar meniul a inclus specialități și preparate turcești, dar și preparatele preferate ale miresei.

Pentru că cele două nunți au avut obiceiuri diferite, Otilia și soțul ei s-au conformat. Și-au schimbat ținutele și și-au adaptat dansul mirilor în funcție de tematică. La nunta tradițional turcească, artista a purtat un caftan alb (ținută realizată de un celebru designer din Turcia) și a luat parte la ritualurile și tradițiile locale: ritualul cu henna, dansuri pe ritmuri turcești și a fost ”cumpărată” de mire de la rudele ei.

„Pe 30 august 2025, la nunta tradițională, va fi momentul în care Bekir Ali vine să mă ia de acasă, iar verii mei se pun în ușă și nu mă lasă să plec, până nu dă bani. Seara, femeile se vor picta cu henna și o să fiu și eu pictată. Vor veni lăutari care cântă și dansează pe ritmuri turcești. Prima nuntă, cea tradițională, va fi la restaurantul familiei lui Bekir, în Therma Yalova”, a povestit artista.

Duminică, Otilia și Ali Bekir au trecut la o garderobă elegantă. La dansul mirilor, artista a purtat o rochie sexy, tip corset, lungă, cu trenă și voal. La final, artista a ținut neapărat să respecte o tradiție românească: dezgătitul miresei.

”La nunta de pe 31 august, mama va ține neapărat să facă «dezgătitul». Ea îmi ia voalul și îmi pune o eșarfă, iar lui Bekir o pălărie, după tradiția românească. Vom face petrecerea mare la un hotel de cinci stele, Limak, din Termal, o zonă superbă cu specific otoman. Am ales locul să fie aproape de familia lui Bekir și, sincer, mie îmi place mult aici. Inițial voiam la Istanbul, dar ne-a fost mai ușor să organizăm în Yalova”, spunea Otilia în urmă cu ceva timp pentru Libertatea.

