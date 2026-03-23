Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 11:07
La ce vârstă începe procesul de îmbătrânire

Îmbătrânirea este adesea privită ca un proces lent și constant, însă realitatea biologică arată că organismul uman trece prin schimbări mai bruște decât ne-am imagina. Există anumite etape în viață în care transformările devin mai evidente, iar corpul începe să reacționeze diferit, marcând adevărate puncte de cotitură în evoluția sa.

Un studiu recent scoate în evidență un moment esențial în acest proces. Cercetarea, publicată în revista științifică Cell, arată că în jurul vârstei de 50 de ani apare o schimbare majoră în modul în care corpul îmbătrânește. După acest prag, degradarea anumitor țesuturi și organe devine mai rapidă decât în anii anteriori.

La ce vârstă începe procesul de îmbătrânire

Analiza a fost realizată de o echipă de specialiști de la Chinese Academy of Sciences, care au studiat modificările proteinelor din organism pe parcursul vieții. Au fost examinate 13 tipuri de țesuturi provenite de la persoane cu vârste între adolescență și aproape 70 de ani. Concluzia a fost clară: îmbătrânirea nu are loc uniform, ci în „valuri”, iar intervalul 45-55 de ani este unul dintre cele mai importante.

În această perioadă, la nivel molecular apar transformări semnificative. Proteinele, esențiale pentru funcționarea organismului, își schimbă structura și rolul, unele dintre ele fiind asociate cu apariția unor afecțiuni. Cercetătorii au identificat numeroase astfel de proteine legate de diverse probleme care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Sursa foto: Freepik

Un alt aspect relevant este faptul că nu toate organele sunt afectate în același mod. Sistemul vascular, în special aorta, se numără printre primele care prezintă semne de degradare. În același timp, organe precum splina sau pancreasul suferă transformări constante, influențând funcții importante ale corpului.

Pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate, oamenii de știință au realizat teste și pe modele experimentale, observând efecte similare cu cele ale îmbătrânirii accelerate. Descoperirile completează alte cercetări care indică existența unor etape-cheie în jurul vârstelor de 44 și 60 de ani.

CITEȘTE ȘI: Leon Dănăilă explică ce ne ține în viață cu adevărat: cei 7 factori care îți pot salva sănătatea

Cât din durata vieții este determinată de gene? Un nou studiu schimbă perspectiva

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Știri
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Știri
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl vizitează
Mediafax
Orașul european cu 18 grade în aprilie pe care aproape nimeni nu îl...
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11 minute. Noua alternativă la litiu
go4it.ro
Chinezii anunță o baterie sodiu-ion pentru mașini electrice care s-ar putea încărca complet în 11...
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
Gandul.ro
Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Vești proaste înainte de Paște. Banii pentru pensionari ar putea întârzia
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Andreea Popescu și-a trădat propria căsnicie. Taina pe care a încălcat-o în mariajul cu Rareș Cojoc
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Fără inhibiții! Gabriela Cristea și-a etalat noua siluetă în costum de baie
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Vacanța preferată a românilor se scumpește. Ce costuri cresc în Grecia în 2026
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Vezi toate știrile