Vârsta la care corpul începe să îmbătrânească accelerat. Schimbarea apare mai devreme decât crezi

Îmbătrânirea este adesea privită ca un proces lent și constant, însă realitatea biologică arată că organismul uman trece prin schimbări mai bruște decât ne-am imagina. Există anumite etape în viață în care transformările devin mai evidente, iar corpul începe să reacționeze diferit, marcând adevărate puncte de cotitură în evoluția sa.

Un studiu recent scoate în evidență un moment esențial în acest proces. Cercetarea, publicată în revista științifică Cell, arată că în jurul vârstei de 50 de ani apare o schimbare majoră în modul în care corpul îmbătrânește. După acest prag, degradarea anumitor țesuturi și organe devine mai rapidă decât în anii anteriori.

La ce vârstă începe procesul de îmbătrânire

Analiza a fost realizată de o echipă de specialiști de la Chinese Academy of Sciences, care au studiat modificările proteinelor din organism pe parcursul vieții. Au fost examinate 13 tipuri de țesuturi provenite de la persoane cu vârste între adolescență și aproape 70 de ani. Concluzia a fost clară: îmbătrânirea nu are loc uniform, ci în „valuri”, iar intervalul 45-55 de ani este unul dintre cele mai importante.

În această perioadă, la nivel molecular apar transformări semnificative. Proteinele, esențiale pentru funcționarea organismului, își schimbă structura și rolul, unele dintre ele fiind asociate cu apariția unor afecțiuni. Cercetătorii au identificat numeroase astfel de proteine legate de diverse probleme care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Un alt aspect relevant este faptul că nu toate organele sunt afectate în același mod. Sistemul vascular, în special aorta, se numără printre primele care prezintă semne de degradare. În același timp, organe precum splina sau pancreasul suferă transformări constante, influențând funcții importante ale corpului.

Pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate, oamenii de știință au realizat teste și pe modele experimentale, observând efecte similare cu cele ale îmbătrânirii accelerate. Descoperirile completează alte cercetări care indică existența unor etape-cheie în jurul vârstelor de 44 și 60 de ani.

