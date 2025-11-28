Vecinii fetiței de 10 ani din Timișoara, înjunghiată de mama ei, au mărturisit ce au auzit în timpul atacului

Un incident extrem de grav a zguduit, miercuri, comunitatea din Timișoara, după ce o fetiță de 10 ani a ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, iar principala suspectă este chiar mama ei. Cazul, catalogat de autorități drept unul de o violență ieșită din comun, a generat o undă de șoc în întreaga țară și a readus în atenție problema lipsei de monitorizare și sprijin în situațiile în care un părinte se confruntă cu tulburări psihice.

Ancheta preliminară arată că agresiunea s-a produs în locuința familiei, în timp ce copilul dormea. Femeia, în vârstă de 44 de ani, ar fi atacat-o pe micuță pe neașteptate, provocându-i patru plăgi înjunghiate în zone vitale. Modul brutal în care s-a desfășurat întreaga scenă i-a surprins inclusiv pe cei care cunoșteau familia și care, până la acest episod, nu au crezut că s-ar putea ajunge la un asemenea deznodământ.

Ce au auzit vecinii

Mama ar fi avut în ultimii ani comportamente instabile, iar soțul ei încercase să obțină o evaluare medicală de specialitate, observând deteriorarea stării sale psihice. Se pare că tensiunile din familie s-au accentuat recent, iar intenția tatălui de a o interna ar fi declanșat o reacție puternică din partea femeii. Ancheta urmează să stabilească dacă aceasta a acționat în urma unei crize psihotice sau dacă la mijloc există alte cauze care au contribuit la impulsul violent.

Atacul a fost întrerupt în momentul în care tatăl fetei a revenit acasă. Bărbatul a sesizat că ceva nu este în regulă și ar fi intervenit exact la timp pentru a opri agresiunea. Ulterior, acesta a alertat imediat autoritățile, iar un echipaj medical a ajuns rapid la fața locului. Copila a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii din Timișoara, unde medicii au supus-o unei intervenții chirurgicale pentru a-i trata rănile. Conform raportărilor medicale, fetița se află în prezent în stare stabilă, este cooperantă și se află sub monitorizare atentă.

Locatarii blocului în care a avut loc tragedia au relatat că nu se așteptau ca în imobilul lor să se producă un act atât de violent. În momentul tragediei, aceștia susțin că au auzit zgomote puternice, ca niște bubuituri. Deși, conform relatărilor publice, femeia ar fi manifestat ocazional comportamente agitate, nimic nu a indicat că ar putea pune în pericol viața copilului. Anchetatorii încearcă acum să reconstituie dinamica exactă a evenimentelor, iar femeia a fost reținută și urmează să fie supusă unei expertize psihiatrice.

„S-au auzit nişte zgomote, am zis: «Ce face vecinul de deasupra?»”, a spus unul dintre vecinii de pe scară.

