Vedeta care și-a găsit parbrizul mașinii spart. Nu este prima dată când se confruntă cu asta: „Am pierdut șirul parbrizelor schimbate”

Gabriela Oțil și-a început ziua cu stângul. Vedeta trebuie să își schimbe iar parbrizul și le-a arătat și fanilor ei poză cu ”surpriza” cu care s-a trezit de dimineață. Cum s-a întâmplat asta? Toate detaliile în articol.

Gabriela Oțil are o comunitate mare de fani cărora le împărtășește toate momentele prin care trece, fie că sunt plăcute sau… mai puțin plăcute. Frumoasa soție a lui Gabi Oțil a vorbit recent despre parbrizul pe care trebuie să îl schimbe, din nou.

Gabriela Oțil a găsit parbrizul mașinii spart

Iarna grea și-a pus amprenta asupra Capitalei și a început să produce daune printre români. Pe lista celor ghinioniști se află și Gabriela Oțil, care a mărturisit problemele pe care temperaturile foarte scăzute i le-au adus.

Gerul i-a provocat probleme blondinei, care s-a urcat în mașină și a realizat că ceva nu este în regulă. Parbrizul spart a reușit să îi strice dispoziția vedetei, dar nu este prima dată când se întâmplă lucrul asta. După cum spune chiar ea, Gabriela Oțil a pierdut numărătoarea parbrizelor schimbate.

Vedeta a atașat o fotografie cu ”surpriza” primită din cauza frigului și a făcut haz de necaz.

”Nici mașinii mele nu îi place frigul. Am pierdut șirul parbrizelor schimbate”, a scris Gabriela Oțil, pe Instagram.

Vremea din România e tot mai rece

România va rămâne sub influenţa unui val de vreme deosebit de rece și ger, cu temperaturi maxime preponderent negative în cea mai mare parte a ţării și minime coborând mult sub pragul de îngheț în timpul nopții. În unele zone se va menține strat de zăpadă, iar condițiile de viscol pot fi prezente în special la munte. În București, vremea va fi deosebit de rece și geroasă dimineața şi noaptea, cu o temperatură maximă de aproximativ -3…-2 °C și o minimă de-9…-7 °C. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, menținând senzația de frig accentuat (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

