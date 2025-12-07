Acasă » Exclusiv » Nu e o scenă din Fast and Furious! Gabriela Oțil se descurcă singură cu Porsche-ul Cayenne

De: Dumitru Cristian 07/12/2025 | 08:00
Soția lui Dani Oțil a bifat, deunăzi, categoria „independent woman”, cu zâmbetul pe buze și cardul la îndemână. Și-a făcut plinul complet singură, fără vreun mic ajutor. Iar benzinăria a devenit brusc un podium improvizat, acolo unde Gabriela a defilat într-o ținută ce a tăiat răsuflarea. În schimb, Porsche-ul Cayenne arăta că e prietenă bună cu gropile din București. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Soția lui Dani Oțil a fost surprinsă într-un moment complet domestic: la pompă, făcând plinul ca și când asta ar fi fost proba ei preferată la concursul „gospodinelor de lux”. Totul, cu un aer relaxat, calm, ba chiar elegant. Și-a deschis singură portiera, a scos pistolul de alimentare, a pus totul la loc, cu un fel de nonșalanță care a transformat o acțiune banală într-o mini-defilare. Chiar și cei grăbiți au încetinit ritmul, ca și cum un model și-ar fi făcut intarea pe podium, în timp ce toți ceilalți încă își aranjau scaunele.

Soția lui Dani Oțil n-are nevoie de ajutor în benzinărie

Dar să nu ignorăm esențialul. Gabriela Oțil arată impecabil. Stă bine „pe fizic” și „pe acarete”, vorba românului! Cu picioarele sale interminabile și look-ul de adolescentă, nu de mamă cu copil acasă, soția prezentatorului Antenei 1 a atras inevitabil toate privirile din zonă. Inclusiv pe cele ale câtorva șoferi care brusc au decis „să mai pună vreo 20 de lei”, doar ca să rămână prin preajmă.

Soția lui Dani Oțil impecabilă, mașina murdară

Mașina sa, Porsche Cayenne, părea însă să fi trecut printr-o aventură cu noroi. Asta în timp ce soția lui Oțil arăta fix invers. Aranjată, super fit, într-o ținută simplă, dar fără cusur. Ea a optat pentru o combinație comodă. Colanți gri, mulați, ce i-au pus perfect în valoare silueta lucrată, geacă neagră, prinsă în talie cu o centură ce-i accentua linia coprului și ghete în aceeași nuanță, cu talpă groasă, perfecte pentru vremea rece. Părul, prins în coadă, iar ca accesoriu ochelari de soare, chiar dacă lumina nu era tocmai tropicală. Dar de, o adevărată divă are nevoie și de acest accesoriu!

Șoferii i-au dat note din priviri

Gabriela nu doar că a alimentat singură, dar a făcut-o cu naturalețe, totul în câteva minute, de parcă asta ar fi meseria ei de zi cu zi. Cayenne-ul negru, impunător, murdar de drumurile capitalei, nu i-a afectat deloc aerul glam. Ba chiar i-a scos mai bine în evidență silueta! Cu siguranță, dacă ar fi existat vreun concurs, „Miss Benzinărie 2025”, soția lui Oțil ar fi câștigat fără emoții. Juriu? Nu era nevoie. Șoferii opriți la pompă i-au dat note din priviri.

×