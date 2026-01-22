Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor

Decizii grele pentru Florin Busuioc, dar nu la meteorologie, ci la carmangerie! CANCAN.RO l-a surprins pe omul cu vremea de la ProTV în timp ce strânge din dinți în fața vitrinei frigorifice cu delicatese. Ce alege până la urmă veteranul de la ProTV? Ce mezeluri îi fac cu ochiul? Avem imagini din interior!

La cei 63 de ani ai săi, Florin Busuioc se poate lăuda că a lucrat jumătate de viață pentru trustul din Pache Protopopescu. Anul trecut aniversa 30 de ani la ProTV, e acolo încă de la lansare. Paparazzii l-au surprins navigând pe trotuarul acoperit de polei. Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor: la carmangerie. Odată intrat, nu se repede ca fata mare la măritat, ci analizează atent oferta. Se vede că-i e greu să aleagă și mai ales să se rezume la un singur preparat.

Până la urmă, Busu alege pastrama de porc. Hai că tot e bine, putea fi mai rău, dacă ne uităm în vitrină și vedem parizerul și crenvurștii, în care sunt șanse mai mari să găsim E-uri și coloranți. Busu merge deci pe natural. De altfel el e un om al naturii, fiind de atâta timp prezentator meteo. Pentru el natura nu mai are secrete. Nici carnea de porc, dacă e să ne uităm după fața cuprinsă de pasiune și poftă. Busu strânge din dinți, probabil se străduiește să se abțină, să-și stăpânească papilele care-i șoptesc: ”Ia și un kaizer! De ce nu încerci și un cârnăcior?”.

Se lasă cu precipitații în carmangerie

Dar nu, Florin Busuioc rezistă eroic! E adevărat că nu mai are silueta din 1988, când juca în filmul ”Hanul de după dealuri”, unde era un flăcău ca tras prin inel. Hainele groase pe care le poartă acum nu pot ascunde silueta de rotofei. În studio, cu ajutorul ținutelor puse la dispoziție de partenerii ProTV Busu mai reușește să-și ascundă burta, dar în aceste imagini îl vedem complet.

Și nu e ca și cum el nu și-ar da seama de situație! Dimpotrivă, Busu e conștient că nu e deloc sănătos să fie supraponderal. ”Mi-a zis medicul că trebuie să slăbesc”, declara Florin Busuioc pentru CANCAN.RO într-un interviu din septembrie 2025.

Sfatul este cât se poate de întemeiat, dacă e să ne gândim la incidentul din 2018, când Busu a suferit probleme la inimă și a avut nevoie să i se monteze un stent. Chiar el spune că și-a însușit sfaturile medicilor, a slăbit, dar ulterior s-a îngrășat la loc. Cu poftele nu te pui.

Chiar și așa, o pastramă nu e un capăt de țară, și pericolul cel mai mare sunt carbohidrații, așa spun cei mai mulți nutriționiști. E posibil chiar ca Busu să fi trecut pe dieta paleo, dominată de proteine de origine animală. Rezultatele se vor vedea în următoarele ediții ale rubricii meteo a lui Busu. Până atunci să-i urăm poftă bună!

