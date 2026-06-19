Vedeta din România care este studentă la Psihologie, la 44 de ani: „Acum nu mai învăț mecanic”

Ela Crăciun demonstrează că acolo unde este voință orice se poate. Deși are o viață plină, iar timpul cu greu îi ajunge să se împartă între toate lucrurile pe care le are de făcut, aceasta a reușit ca la 44 de ani să mai facă încă o facultate. Este studentă în anul trei la Facultatea de Psihologie și a trecut cu brio de toate examenele.

La 44 de ani, Ela Crăciun este studentă și este cât se poate de bucuroasă că a avut curajul să facă acest pas. Deși are o viață solicitantă și multe de făcut într-o singură zi, vedeta nu s-a lăsat și găsește mereu timp și pentru învățat și examene.

În paralel cu o carieră în televiziune, producția propriului podcast și pregătirile pentru lansarea unei noi cărți, Ela Crăciun a terminat de curând și cu examenele de la facultate, unde a obținut note impresionante.

„Este complet diferit. La 20 de ani mergi la facultate pentru că «așa trebuie», pentru că e următorul pas firesc după liceu, pentru că ai în față o viață întreagă și încă nu știi foarte clar cine ești. La 44 de ani mergi cu totul altfel. Mergi cu un scop, cu o maturitate, cu o curiozitate mult mai profundă. Acum nu mai învăț doar ca să iau un examen. Învăț ca să înțeleg oameni, reacții, emoții, relații, copii, părinți, chiar și pe mine. Și cred că asta schimbă complet experiența. Nu mai e despre note, deși normal că vreau să fac lucrurile bine, ci despre sens. Prima dată eram studentă cu timp, dar poate fără aceeași claritate. Acum am mai puțin timp, dar mult mai multă motivație”, a mărturisit Ela Crăciun.

Ela Crăciun, provocările vieții de studentă

De când a început facultatea, Ela Crăciun spune că provocarea cea mai mare pentru ea este timpul, urmat de oboseală. Este greu să se împartă, însă atunci când vine vorba de învățat lucrurile merg mai ușor ca înainte. Acum nu mai este vorba de un învățat mecanic.

„S-a schimbat felul în care mă raportez la învățat. Acum nu mai învăț mecanic. Leg totul de viață, de copiii mei, de podcast, de poveștile oamenilor pe care îi întâlnesc, de experiențele prin care am trecut. S-a mai schimbat și disciplina. Când ai trei copii, o casă, job, filmări, podcast, proiecte, nu mai ai luxul să spui: «Lasă, învăț eu mâine». Trebuie să te organizezi, să găsești ferestre mici de timp și să fii foarte eficientă. Și cred că s-a schimbat și curajul. La 44 de ani nu mai ai aceeași frică de «ce zice lumea». Îți dai voie să începi ceva nou, chiar dacă nu mai ai 20 de ani. Și asta e foarte eliberator. Cea mai mare provocare este timpul. Să împarți ziua între copii, casă, muncă, filmări, social media, podcast, responsabilități și apoi să mai ai energie și pentru cursuri, examene, proiecte… A doua provocare este oboseala! La 20 de ani puteam să pierd nopți și să recuperez mai ușor. Acum corpul îți spune mai repede când ai tras prea mult de tine”, a mai spus Ela Crăciun.

CITEȘTE ȘI:

Ela Crăciun, revelație la 43 de ani: „Beam apă greșită! Acum îmi fac cocktailuri și sunt obsedată!”

O celebră prezentatoare TV din România a adoptat doi copii din Kenya! Povestea micuților a mișcat-o. „Am trăit un real șoc”