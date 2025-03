Vedeta Kanal D i-a spus ”adio” iubitului fotbalist! Primele declarații după despărțirea fulger: ”Am plecat cu duba plină de la el!”

Vedeta Kanal D s-a despărțit subit de iubitul fotbalist, iar acum face primele declarații, pentru CANCAN.RO! Deși plănuiau nunta și voiau să devină părinți curând, totul s-a schimbat la 180 de grade, iar cei doi au pornit pe drumuri diferite, după trei ani de relație.

Berna de la Puterea Dragostei și iubitul său s-au despărțit acum o lună, după o poveste de iubire de trei ani. Deși păreau un cuplu extrem de fericit, se pare că între ei doi lucrurile nu erau așa roz, așa că separarea a fost inevitabilă. Fosta concurentă a show-ului de la Kanal D susține că partenerul său era mult prea gelos și nu o susținea suficient de mult în cariera sa din online. Așadar, și-a făcut bagajele și l-a părăsit definitiv!

Pentru CANCAN.RO, tânăra a oferit primele declarații după despărțirea-fulger:

”Ne-am despărțit pe 13 februarie, fix înainte de Ziua Îndrăgostiților. A fost o decizie rapidă și radicală, m-am hotărât de pe o zi pe alta. După trei ani, ne-am dat seama că nu se potrivesc caracterele noastre. El fiind foarte gelos, nu mă susținea în proiectele pe care le aveam pentru a-mi dezvolta cariera! El e fotbalist de meserie, a fost accidentat și operat, iar eu am avut atunci grijă de el, însă el nu voia să mă ajute în legătura cu activitatea mea din mediul online. Noi vorbeam despre o posibilă nuntă și copii, dar acum s-a terminat definitiv după mai multe discuții și neînțelegeri pe care le-am avut împreună pe parcursul relației”, a spus tânăra.

L-a părăsit pe fotbalist și s-a întors în casa părintească

Sătulă de gelozia iubitului fotbalist, Berna n-a vrut să mai piardă nicio clipă în fosta relație, așa că a luat atitudine și a plecat din casa acestuia.

”Mi-am făcut bagajele în data de 13 februarie și am plecat din Brașov cu duba plină, din apartamentul unde am locuit împreună de la începutul relației, pentru ca nu am vrut să mai lungesc o relație toxică care nu ne aducea un viitor împreună. Momentan, sunt acasă, în Târgu-Mures, dar mă voi muta peste câteva luni în București pentru a-mi continua activitatea pe care o am în online.

Pot spune că și diferența mentalității dintre noi și-a spus cuvântul pe parcursul relației”, a încheiat Berna de la Puterea Dragostei, pentru CANCAN.RO.

