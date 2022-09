Alexandru Arșinel (83 de ani) a fost transferat la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Universitar din București, deoarece starea lui de sănătate s-a înrăutățit. În urmă cu 5 zile, actorul fusese internat pentru tratarea unor leziuni ale tegumentului, cauzate de repausul prelungit la pat.

Spitalul Universitar de Urgență din București a anunțat marți, 20 septembrie 2022, că Alexandru Arșinel a fost transferat la secția de Terapie Intensivă (ATI). Cadrele medicale au luat această decizie, deoarece actorul are nevoie de supraveghere mult mai atentă, având în vedere istoricul său medical.

Care este starea actuală de sănătate a lui Alexandru Arșinel

Mai mult, instituția medicală a anunțat și faptul că Arșinel a ajuns la ATI pentru tratarea unor leziuni ale tegumentului apărute în zone cu presiune crescută, care apar cel mai frecvent la pacienții imobilizați.

”Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București, pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repausul prelungit la pat. Având în vedere istoricul medical și pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secția de ATI”, se arată în comunicatul transmis marți.

Alexandru Arșinel a fost internat la ATI și luna trecută

În urmă cu o lună, directorul Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București, era transferat de la azilul de 4 stele în care stătea cazat la Spitalul Clinic Fundeni, tot în cadrul secției de Terapie Intensivă. I s-a administrat un tratament cu antibiotic cu spectru larg.

Din păcate, medicii au precizat că evoluția, din punct de vedere infecțios, este proastă. Cu toate acestea, ei au făcut atunci eforturi supraomenești pentru a-i ameliora starea de sănătate.

Mai exact, maestrului i s-a făcut o evaluare gastroenterologică extinsă, care a inclus endoscopie digestivă, însă, din păcate, nu i s-a descoperit sursa infecției. În plus, nici tomografia computerizată nu a fost relevantă. În aceste condiții, Alexandru Arșinel a rămas sub stricta supraveghere a medicilor și sub terapie antibiotică amplă.

