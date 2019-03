Veste proastă pentru Andreea Bălan, imediat după ce a născut. Ce se va întâmpla cu micuța Clara

Veste proastă pentru Andreea Bălan, imediat după ce a născut. Semnificația numelui ales pentru fetița abia venită pe lume – Clara – induce îngrijorări pe termen mediu și lung.

„O să o cheme Clara Maria. Este un nume scurt, frumos. Și o să o cheme Burcea-Bălan, în loc de Bălan-Burcea. O să fim o familie cu patru nume diferite", a spus, entuziasmată, Andreea Bălan, care și-a păstrat numele de familie după căsătorie. Soțul ei a ales numele Maria, ca un tribut adus bunicii care l-a crescut și care l-a învățat foarte multe lucruri, fără a ști că și pe una dintre bunicile Andreei o cheamă tot Maria.

Conform semnificatia-numelui.net, "Clara are o personalitate dubla, fapt ce ii dezorienteaza pe cei din anturajul sau. Poseda o natura nelinistita si nervoasa, aproape de angoasa uneori. Insa Clara este in egala masura extrem de activa, dinamica, vrea sa le lase celor din jur impresia ca este o femeie puternica. Nelinistile si slabiciunile si le ascunde cu maiestrie sub o carapace, se protejeaza. Trece extrem de rapid de la entuiasm la depresie, are obiceiul sa dramatizeze totul, amplificant teribil momentul prezent. Aceasta trasatura de caracter o face neinteleasa in ochii celorlalti, sa fie considerata capricioasa si excesiva cand, in realitate, Clarei ii este greu sa stapaneasca aceste doua tendinte incompatibile".

”Clara are o latură sălbatică”

Infrormațiile prezentate de sursa citată precizează că acel copil botezat Clara va avea chiar ”o latură sălbatică”, dorind să pară mult mai ”dură” decât este în realitate. Totodată, îi va speria pe cei din jur cu aerul său… cinic.

"Copil, Clara va pune la grea incercare rabdarea parintilor sai. Acestia trebuie sa favorizeze activitatile fizice – dans, sport – si sa puna accent pe dezvoltarea sensibilitatii Clarei. Clara are o latura salbatica si vrea sa para mai dura decat este in realitate, ceea ce ii permite sa se protejeze. Clara ii sperie pe cei din jur cu aerul sau cinic si ironic pe care il afiseaza uneori. Clara are nevoie de afectiune si iubire in copilarie, sunt necesare echilibrului sau".

”Clara are gustul puterii, îi place să dea ordine”

Nimic nu va ușor, dacă ținem seama de informațiile oferite de site-ul respectiv. Clara va fi o femeie ”enigmatică”, care va avea parte de o mulțime de ”oscilații” înainte de a-și găsi drumul în viață. (5 euro/luna și ai net NELIMITAT)

"Clara are gustul puterii, ii place sa dea ordine si este capabila sa isi assume responsabilitatile. Reusita o atrage ca un magnet. Bunurile materiale ii aduc satisfactii. In ceea ce priveste latura sentimentala, Clara este o femeie enigamtica, un sfinx. Rand pe rand formidabila, calduroasa, demonstrativa si generoasa, interiorizata si dezamagita de viata, in spatele acestor contradictii se ascunde un suflet romantic si bland. Cu o astfel de personalitate, nici alegerea meseriei de viitor nu este una usoara. Va avea parte de o multime de oscilatii inainte de a-si gasi menirea, calea cea buna. Comertul, finantele, o profesie ce necesita spiritul sau creativ, o profesie din domeniul cercetarii, iata principalele centre de interes ale Clarei".

