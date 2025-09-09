Vești bune pentru românii care se operează în străinătate. Ce obligație are România acum

România va trebui să deconteze tratamentele medicale primite de asigurați din străinătate, chiar dacă recomandarea vine de la un medic privat. Schimbarea vine după ce un bărbat din Mureș a dat statul în judecată deoarece nu i s-a decontat o operație făcută în Germania. Iată care sunt noile reglementări stabilite de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Schimbări majore pentru pacienții care efectuează tratamente medicale în străinătate. România este obligată să deconteze tratamentele medicale efectuate de asigurați în străinătate, chiar și atunci când acesta a fost efectuat în cabinetul unui medic privat. Decizia aparține Curții Europene de Justiție, sesizată de Înalta Curte din România.

Totul a pornit după ce un bărbat din Mureș s-a operat de cancer de prostată în Germania. Acesta a dat statul român în judecată pentru că nu i-a decontat tratamentul (în valoare de 13.000 de euro), tocmai pentru că nu avea un aviz, bilet de trimitere de la un medic dintr-un spital privat.

Cum se acordă decontarea tratamentului efectuat în străinătate

Deciziile instanțelor obligă statul român să modifice legislația și să stabilească proceduri mai simple. Stabilirea cuantumului de rambursare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, nediscriminatorii și transparente.

Potrivit CNAS, decontarea tratamentelor în alt stat al UE se acordă doar dacă persoana asigurată nu poate primi în țară un astfel de tratament, într-un termen justificat din punct de vedere medical. Numai anul trecut au fost depuse 700 de cereri, dintre care 657 au fost aprobate.

”Autorizația se acordă în cazul în care tratamentul respectiv se va afla în pachetul de servicii de bază reglementat de legislația națională și în situația în care persoanei asigurate respective nu i se poate acorda un astfel de tratament într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea de sănătate și evoluția probabilă a bolii. Documentul se eliberează dacă serviciile medicale spitalicești au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluării medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România”, se arată în document.

Pensionarii care pot beneficia de a 13-a pensie în 2025. Când se poate acorda

Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”