Vești proaste pentru români! Aceste alimente vor fi mai scumpe până la finalul anului

Scumpirile din sectorul alimentar capătă tot mai multă amploare pe fondul presiunilor generate de costurile ridicate ale energiei și transportului, care continuă să influențeze puternic întregul lanț de producție și distribuție. În perioada următoare, mai multe categorii de produse de bază ar putea înregistra creșteri semnificative de preț, în special cele care implică procese de producție intensive din punct de vedere energetic.

Printre cele mai afectate se numără produsele de panificație, lactatele și mezelurile, unde estimările indică majorări de până la 8-10% până la finalul anului. Aceste scumpiri sunt alimentate de costurile crescute pentru electricitate și gaze, utilizate în procese precum coacerea, procesarea sau refrigerarea, dar și de cheltuielile logistice tot mai mari.

Ce alimente se vor scumpi

Produsele de panificație sunt considerate printre cele mai vulnerabile la aceste schimbări, deoarece necesită consum constant de energie în procesul de producție. În plus, caracteristicile lor, volum mare și preț relativ redus, fac ca transportul să cântărească mai mult în costul final pe unitate. Astfel, orice creștere a tarifelor de transport se reflectă rapid în prețul de la raft.

În același timp, industria lactatelor se confruntă cu presiuni similare, generate de nevoia de refrigerare pe întreg lanțul de producție și distribuție. De la colectarea materiei prime până la livrarea produselor finite, consumul energetic este esențial, iar scumpirea energiei determină automat ajustări de preț. Situația este comparabilă și în sectorul produselor din carne procesată, unde costurile de producție și depozitare sunt influențate direct de prețurile utilităților.

Chiar dacă există semnale că ritmul inflației ar putea încetini în a doua parte a anului, acest lucru nu va conduce automat la ieftiniri. Specialiștii estimează că presiunile asupra prețurilor vor continua, iar ajustările vor fi lente și graduale. Practic, o eventuală stabilizare a inflației ar putea însemna mai degrabă o temperare a scumpirilor, nu o revenire la nivelurile anterioare.

Contextul economic actual indică o perioadă de adaptare pentru producători și comercianți, care sunt nevoiți să își recalibreze strategiile pentru a face față noilor realități. Creșterea costurilor fixe determină optimizarea proceselor și reevaluarea lanțurilor de aprovizionare, în încercarea de a menține competitivitatea pe piață.

