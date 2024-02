Vi-l prezentăm pe Oscar, cel mai iubit porc mistreț din lume! Trăiește într-un lux de invidiat

Animalele de companie ajung adesea să fie cei mai răsfățați și îngrijiți membrii ai familiei. Stăpânii și-ar da și viața pentru patrupedele lor și la fel ar face și o familie din Belgia. Singura diferență este că animalul lor de companie nu este o pisică sau un câine, ci un porc mistreț. Oscar, căci acesta este numele porcului, trăiește regește în casa familiei din Belgia și nici nu se gândește să se întoarcă la viața din pădure. Cum a ajuns Oscar la familia lui adoptivă?

Deși poate pentru mulți poate să pară bizar să ai un porc mistreț drept animal de companie, familia din Belgia este cât se poate de fericită alături de giganticul lor patruped. Oscar a ajuns în casa lui Gregory Guiot încă de pe vremea când era doar un puiuț, iar acum are în casă propriul loc și duce o viață regească.

Oscar este cel mai iubit porc mistreț din lume

În urmă cu ceva timp, pe când se afla la vânătoare, Gregory Guiot a găsit un pui de porc mistreț. Acesta a decis să îl ia în grijă pentru o scurtă perioadă de timp, însă strategia s-a schimbat rapid. Bărbatul și soția sa s-au îndrăgostit imediat de patruped și nu au putu să îl mai lase să plece.

Un an mai târziu, porcul mistreț a primit numele de Oscar și s-a transformat dintr-un puiuț, într-un exemplar impunător ce cântărește mai bine de 80 de kilograme. Acum, patrupedul are propriul lui loc în casă, unde se poate desfășura în voie. O canapea îi servește drept pat și duce o viață de lux, am putea spune.

Deși planul inițial era ca porcul mistreț să poposească doar puțin în casa familiei, Gregory Guiot și soția sa s-au îndrăgostit iremediabil de acesta și nu au mai putut să îl lase să plece.

„Nu ne-am gândit să-l ţinem aici, ci doar să-l salvăm şi apoi să-i dăm drumul, dar ne-am ataşat de el”, a declarat soţia lui Guiot, Tiffany Pierre.

Chiar dacă îl iubesc mult pe Oscar, cei doi au încercat în urmă cu ceva timp să îl elibereze. L-au dus la o fermă pentru a fi reintrodus în mediul natural, însă porcul mistreț nu a vrut să audă de asta. Cât timp a stat la fermă a refuzat să mănânce, așa că doar după o săptămână soţii Guiot au fost chemaţi să-l ia înapoi.

Atunci când Oscar a ajuns, din nou, acasă apetitul i-a revenit instantaneu, semn clar că nici el nu vrea să își părăsească familia adoptivă. Acum, Oscar este unul dintre cei mai cuminți porci, iar de fiecare dată când vrea să își facă nevoile își anunță stăpânii și așteaptă cuminte să fie scos afară.

