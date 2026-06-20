Acasă » Exclusiv » Viața lui Johny Romano s-a schimbat radical! A avut un succes fulminant, dar s-a retras din muzică: „După străzi am fost, după străzi am rămas”

Viața lui Johny Romano s-a schimbat radical! A avut un succes fulminant, dar s-a retras din muzică: „După străzi am fost, după străzi am rămas”

De: roxana tudorescu 20/06/2026 | 19:46
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Unde a dispărut Johny Romano? Artistul rupe tăcerea și dezvăluie ce face de când s-a retras din lumina reflectoarelor. De la lecții de muzică și planuri de transformare fizică, până la mărturisiri despre iubire și perioadele grele prin care a trecut, Johny vorbește deschis despre noua sa viață. Pentru CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate și ce face cu banii stranși. Deși și-a îndeplinit o parte dintre dorințele din copilărie, Johny a rămas cumpătat când vine vorba de bani. La anul este posibil să își îndeplinească cu aceștia cel mai mare vis al lui. 

Acesta recunoaște și faptul că începuturile nu au fost ușoare, povestind despre o perioadă în care s-a format „din viață”, nu din teorie, iar experiențele trăite l-au ajutat să evolueze. Pentru el, muzica a devenit nu doar o pasiune, ci și o formă de exprimare și direcție în viață.

„Am avut multe iubiri, dar acum am treabă!”

CANCAN.RO: Ce face Johny Romano de nu mai dăm de el?

Johny Romano: Eu alerg. Mă concentrez foarte mult pe muzică. Vreau să învăț muzică și nu am putut până acum, pentru că am tot alergat. Vreau să învăț să cânt la instrumente, să învăț notele, pentru că eu nu am știut până anul acesta notele deloc. Am cântat după ureche; după străzi am fost, după străzi am rămas. Mă ocup de cântări, de muzică și mă străduiesc să am un regim alimentar mai bun, pentru că vreau să fiu suplu, vreau să fiu fit, să slăbesc. Nu vreau să slăbesc foarte mult, cât aș vrea să fiu în formă.

Ce face artistul de când s-a retras din lumina reflectoarelor?
„Caut o femeie blândă”

CANCAN.RO: Ce face Johny cu iubirea?

Johny Romano: Cu iubirea…păi, am avut o viață lungă în care am avut atâtea iubiri, dar acum am treabă. Trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut. Dacă se întâmplă să se întâmple ceva, cu cea mai mare bucurie primesc, accept. Dar eu nu sunt activ, nu-mi doresc, nu caut. Nu sunt foarte pretențios. Un om care să fie blând. O femeie blândă și înțelegătoare.

CANCAN.RO: Ce faci în zilele grele?

Johny Romano: Mă mai trezesc câteodată sucit într-o parte, dar ies afară, îmi iau o cafea și un suc și gata. Am oamenii care vin pe capul meu și mă îmbunează și îmi aduc aminte mereu.

CANCAN.RO: Dar ce faci când pici?

Johny Romano: Telefonul pe modul avion și rămân în ale mele.

„În perioada asta îmi trăiesc copilăria”

CANCAN.RO: Ai avut și perioade de depresie?

Johny Romano: Da, da. Având în spate și un trecut mult mai greu decât acum, nu prea îmi permit, chiar și când este mai greu, să spun: «Mamă, ce greu este!». Nu îmi permit, pentru că am termeni de comparație puternici.

CANCAN.RO: Cum este Johny de azi față de cel de acum 10 ani?

Johny Romano: Mult mai liniștit. Sunt mai matur. Nu mai am anxietate. Experiența mă ajută, chiar și atunci când nu sunt bine sau când nu știu ce să fac. Experiența ajută și merge totul mult mai automat.

Johny vorbește deschis despre noua sa viață
„Muzica este o formă de exprimare”

CANCAN.RO: Ce te-a îndemnat să ajungi aici?

Johny Romano: De când eram copil eram ambițios, al dracului. Adică nu exista să-mi spună cineva: «Nu ai cum» sau «Nu poți». Dacă eu consider că pot, nu mai contează ce vine din exterior.

CANCAN.RO: Îți trăiești copilăria acum?

Johny Romano: Cumva, în perioada asta îmi trăiesc copilăria. Mi-am făcut filmele mele: că vreau să merg acolo, să mă plimb, să mă duc la mare, să-mi cumpăr ce vreau. În limita bunului-simț, că nu-mi place să fiu cheltuitor.

CANCAN.RO: Ce faci cu banii?

Johny Romano: Îi am strânși pe toți, îi păstrez. Nu vreau nimic, nu mă grăbesc nici cu casa. Poate la anul. Nu sunt cheltuitor. Sărut mâna și vă pup pe toți!

NU RATA: Codruța Filip se iubește cu un coleg de breaslă?! Nimeni nu se aștepta la asta: ”Două cafele și gata”

CITEȘTE ȘI: Care este, de fapt, numele real al lui Johnny Romano. Ce scrie în buletinul concurentului de la ”Te cunosc de undeva”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
După ce Andrei Lemnaru a „renegat-o”, fosta iubită spune adevărul despre relația cu ex-concurentul de la Insula Iubirii: „Nu ești matur, nu îți asumi”
Exclusiv
După ce Andrei Lemnaru a „renegat-o”, fosta iubită spune adevărul despre relația cu ex-concurentul de la Insula Iubirii:…
Nick, dezvăluiri neștiute despre începuturile trupei N&D. Cum a fost cooptată Delia Matache: „A zis că, de fapt, cântă la flaut și nu știe dacă are aptitudini vocale”
Exclusiv
Nick, dezvăluiri neștiute despre începuturile trupei N&D. Cum a fost cooptată Delia Matache: „A zis că, de fapt,…
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe...
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident că există nişte probe”
Gandul.ro
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt...
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
Digi24
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși...
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Mediafax
Noua OBSESIE în turism: hotelul nu mai e suficient
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
Click.ro
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor.ro
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, fizicienii au obținut „aleatorismul perfect”
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident că există nişte probe”
Gandul.ro
Nicușor Dan, întrebat de unde are informații că în dosarul Ciucu ar exista stenograme: „Evident...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După ce Andrei Lemnaru a „renegat-o”, fosta iubită spune adevărul despre relația cu ex-concurentul ...
După ce Andrei Lemnaru a „renegat-o”, fosta iubită spune adevărul despre relația cu ex-concurentul de la Insula Iubirii: „Nu ești matur, nu îți asumi”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la creștinarea ...
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la creștinarea micuțului Landon
Cum arată Cristina Spătar în costum de baie, la 54 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Spătar în costum de baie, la 54 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!
Bancul sfârșitului de săptămână | În ziua a șaptea
Bancul sfârșitului de săptămână | În ziua a șaptea
Valentin Sanfira, prima reacție după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: ”Dragostea-i ...
Valentin Sanfira, prima reacție după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: ”Dragostea-i ca focul”
Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să ...
Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să țin minte spectacolul ăsta”
Vezi toate știrile