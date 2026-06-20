Viața lui Johny Romano s-a schimbat radical! A avut un succes fulminant, dar s-a retras din muzică: „După străzi am fost, după străzi am rămas”

Unde a dispărut Johny Romano? Artistul rupe tăcerea și dezvăluie ce face de când s-a retras din lumina reflectoarelor. De la lecții de muzică și planuri de transformare fizică, până la mărturisiri despre iubire și perioadele grele prin care a trecut, Johny vorbește deschis despre noua sa viață. Pentru CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate și ce face cu banii stranși. Deși și-a îndeplinit o parte dintre dorințele din copilărie, Johny a rămas cumpătat când vine vorba de bani. La anul este posibil să își îndeplinească cu aceștia cel mai mare vis al lui.
Acesta recunoaște și faptul că începuturile nu au fost ușoare, povestind despre o perioadă în care s-a format „din viață”, nu din teorie, iar experiențele trăite l-au ajutat să evolueze. Pentru el, muzica a devenit nu doar o pasiune, ci și o formă de exprimare și direcție în viață.
CANCAN.RO: Ce face Johny Romano de nu mai dăm de el?