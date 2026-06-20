Viața lui Johny Romano s-a schimbat radical! A avut un succes fulminant, dar s-a retras din muzică: „După străzi am fost, după străzi am rămas”

Johny Romano: Eu alerg. Mă concentrez foarte mult pe muzică. Vreau să învăț muzică și nu am putut până acum, pentru că am tot alergat. Vreau să învăț să cânt la instrumente, să învăț notele, pentru că eu nu am știut până anul acesta notele deloc. Am cântat după ureche; după străzi am fost, după străzi am rămas. Mă ocup de cântări, de muzică și mă străduiesc să am un regim alimentar mai bun, pentru că vreau să fiu suplu, vreau să fiu fit, să slăbesc. Nu vreau să slăbesc foarte mult, cât aș vrea să fiu în formă.

CANCAN.RO: Ce face Johny cu iubirea?

Johny Romano: Cu iubirea…păi, am avut o viață lungă în care am avut atâtea iubiri, dar acum am treabă. Trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut. Dacă se întâmplă să se întâmple ceva, cu cea mai mare bucurie primesc, accept. Dar eu nu sunt activ, nu-mi doresc, nu caut. Nu sunt foarte pretențios. Un om care să fie blând. O femeie blândă și înțelegătoare.

CANCAN.RO: Ce faci în zilele grele?

Johny Romano: Mă mai trezesc câteodată sucit într-o parte, dar ies afară, îmi iau o cafea și un suc și gata. Am oamenii care vin pe capul meu și mă îmbunează și îmi aduc aminte mereu.

CANCAN.RO: Dar ce faci când pici?

Johny Romano: Telefonul pe modul avion și rămân în ale mele.

„În perioada asta îmi trăiesc copilăria”

CANCAN.RO: Ai avut și perioade de depresie?

Johny Romano: Da, da. Având în spate și un trecut mult mai greu decât acum, nu prea îmi permit, chiar și când este mai greu, să spun: «Mamă, ce greu este!». Nu îmi permit, pentru că am termeni de comparație puternici.

CANCAN.RO: Cum este Johny de azi față de cel de acum 10 ani?

Johny Romano: Mult mai liniștit. Sunt mai matur. Nu mai am anxietate. Experiența mă ajută, chiar și atunci când nu sunt bine sau când nu știu ce să fac. Experiența ajută și merge totul mult mai automat.

CANCAN.RO: Ce te-a îndemnat să ajungi aici?

Johny Romano: De când eram copil eram ambițios, al dracului. Adică nu exista să-mi spună cineva: «Nu ai cum» sau «Nu poți». Dacă eu consider că pot, nu mai contează ce vine din exterior.

CANCAN.RO: Îți trăiești copilăria acum?

Johny Romano: Cumva, în perioada asta îmi trăiesc copilăria. Mi-am făcut filmele mele: că vreau să merg acolo, să mă plimb, să mă duc la mare, să-mi cumpăr ce vreau. În limita bunului-simț, că nu-mi place să fiu cheltuitor.

CANCAN.RO: Ce faci cu banii?

Johny Romano: Îi am strânși pe toți, îi păstrez. Nu vreau nimic, nu mă grăbesc nici cu casa. Poate la anul. Nu sunt cheltuitor. Sărut mâna și vă pup pe toți!

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