Vica Blochina, la sapă de lemn?! Blondina a dat-o în bară la capitolul financiar: „Am pierdut foarte mult”

Nu este un secret pentru nimeni că Vicăi Blochina îi plac banii și a dus o viață în lux și opulență. Aceasta și-a obișnuit urmăritorii cu vacanțe scumpe, locații de lux și atitudine de milioane. Însă, lucrurile par să nu mai fie așa roz pentru blondină. În ultimul timp aceasta s-a confruntat cu probleme financiare serioase.

Anul trecut nu a fost unul prea bun pentru Vica Blochina. De la lux și opulență a ajuns aproape la sapă de lemn. Blondina a mărturisit că afacerea nu i-a mai mers așa cum se aștepta și s-a confruntat cu unele probleme financiare. Perioada a fost una extrem de grea pentru Vica Blichina și asta pentru că era obișnuită cu bani foarte mulți.

Însă, atunci când afacerile nu au mai mers, blondina a fost nevoită să strângă cureaua și a trecut prin momente grele. Însă, nu s-a lăsat doborâtă, s-a ridicat și a luat-o de la capăt. A avut oameni în jurul ei care i-au dat încredere și care au ajutat-o să se repună pe picioare.

„Nu totul se rezumă la câți bani ai, dar să fii capabil să produci. Sunt foarte mulți care acum au și mâine nu au, dar aveau deșteptăciunea asta și inteligența și norocul să pice și să se ridice. Și eu am avut perioade foarte grele în viața mea. Chiar anul trecut am avut o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar, că nu mi-a mers business-ul cum am vrut.

Eram obișnuită cu bani foarte mulți și după aceea mi-a fost foarte greu. Am pierdut foarte multe lucruri, dar cazi, pici, te ridici și dacă ai oameni care te ajută lângă tine, cu o vorbă bună, un sfat, contează foarte mult. Mai mult contează să fii înconjurat de lume mișto”, a declarat Vica Blochina, potrivit WOWbiz.ro.

Vica Blochina, propria emisiune

După un an greu, Vica Blochina a început 2023 cu dreptul și cu multe planuri de viitor. Aceasta o să vină în fața publicului cu un nou proiect. Se pare că blondina a decis să își aplece mai mult atenția asupra fanilor săi din mediul online și a decis să își facă propria emisiune.

„Când am avut acces la social media, am avut o revelație, parcă „m-a pleznit” peste ochi, în capul meu blond, o idee. Mi-am dat seama că mai multă lume se exprimă din ce în ce mai mult în mediul online, unde se vorbește liber, fără inhibiții și mi-am dat seama ce mare impact am în momentul în care am început să vorbesc cu urmăritorii mei.

Fiecare dintre noi are publicul lui care îi așteaptă poveștile, dar care nu urmărește televizorul. Eu am fost cea mai judecată și cea mai arătată cu degetul persoană din showbiz-ul românesc, dar am ținut pieptul și am fost super asumată. Nu va vedea publicul altă Vica, ci va vedea o abordare a mea mult mai liberă și mai personală. Eu am fost întotdeauna autentică și nu am jucat niciodată un rol oriunde am fost”, declara Vica Blochina, potrivit ego.ro.

