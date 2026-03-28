Vicențiu Mocanu și Cristina Spătar, primele declarații despre divorț: ”Suntem foarte bine!”

De: Anca Chihaie 28/03/2026 | 15:16
Speculațiile privind o posibilă despărțire între Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, au fost recent intens discutate în spațiul public, mai ales în contextul în care cei doi nu locuiesc împreună, deși sunt căsătoriți de aproximativ trei ani. Situația a alimentat numeroase interpretări și zvonuri, sugerând că relația lor ar putea traversa o perioadă dificilă. Iată ce declarații au făcut cei doi!

În realitate, lucrurile par să fie diferite față de percepția generală. Informațiile apărute inițial au fost generate mai degrabă de presupuneri decât de fapte confirmate. Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu indică faptul că nu există o ruptură între ei, iar decizia de a avea reședințe separate nu este una neobișnuită în cazul lor, fiind influențată de activități profesionale și de stilul de viață.

 Cristina Spătar a făcut declarații despre divorț

Cristina Spătar, cunoscută pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală, nu a oferit frecvent detalii despre relația de cuplu, ceea ce a lăsat loc speculațiilor. Lipsa expunerii publice a fost interpretată de unii drept un semn al unor posibile probleme, însă se pare că adevărul nu este tocmai acesta.

Pe de altă parte, Vicențiu Mocanu este implicat în diverse activități de afaceri, ceea ce presupune un program încărcat și deplasări frecvente. Acest context a contribuit la organizarea unei vieți separate din punct de vedere logistic, fără ca acest lucru să reflecte neapărat o distanțare emoțională între parteneri.

„A fost o discuție mai tensionată, firească în orice familie, unde sunt două caractere puternice. Ne-am împăcat și suntem foarte bine. Noi ne-am păstrat viața privată, însă am văzut că lucrurile au mers într-o direcție greșită și de aceea am venit cu această clarificare.

Ne concentrăm pe familie, pe carieră, pe business-uri și pe ceea ce construim împreună, cu încredere.

Vă rugăm, cu respect, să ne fie protejată intimitatea familiei, a copiilor și dreptul la viață privată. Dacă va fi ceva important, vom comunica direct. Până atunci, nu dorim să mai fim subiect de presă”, au transmis cei doi pentru CANCAN.

 

