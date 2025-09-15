Victor Rebengiuc trage cortina! Maestrul își ia adio de la scenă la 92 de ani: “Sunt mulțumit și împăcat!”

Unul dintre cei mai apreciați actori români se retrage de pe scena teatrului la vârsta de 92 de ani! Victor Rebengiuc a ales să părăsească marea lui iubire după 70 de ani de activitate. Maestrul a oferit primele declarații pentru CANCAN.RO

Artistul inegalabil de teatru, radio și televiziune părăsește cu demnitate scena pe care a ocupat-o cu mândrie ani de zile. De peste 70 de ani, Teatrul Bulandra i-a fost o a doua casă maestrului Victor Rebengiuc. Ultimul său rol din carieră este personajul André, din spectacolului „Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, iar de la prima reprezentație din 2022, când avea 89 de ani, și până în prezent, cele 100 de spectacole jucate au fost mereu sold-out.

Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului

70 de ani de activitate în lumea teatrului și sute de roluri pe care le-a jucat în carieră, ultimul său premiu a fost acordat de UNITER pentru cel mai bun actor, în anul 2023. Acum, la vârsta de 92 de ani, Victor Rebengiuc simte că a atins apogeul și este pregătit pentru retragere. Cu modestie și sinceritate, așa cum ne-a obișnuit, îndrăgitul actor a oferit o declarație în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre decizia luată.

„Mă retrag, într-adevăr. Este timpul să mă retrag. Ce să fac? Am vârsta pe care o am. Sunt mulțumit și împăcat! Părăsesc teatrul, părăsesc personajul Andre. O să îmi fie dor, normal, dar nu am ce să fac. Știu că și publicului îi va fi dor, dar asta este! Asta este viața. Să ne auzim cu bine”, a declarat maestrul Victor Rebengiuc pentru CANCAN.RO

Artistul inegalabil, Victor Rebengiuc cu o carieră de peste 70 de ani în teatrul şi filmul românesc, cu un plamares cinematografic şi teatral absolut impresionant, a jucat în peste 50 de filme şi sute de roluri în teatru. La aproape 3 ani de la premiera spectacolului „Tatăl”, unde a intrat în pielea personajului André, mai exact, ultimul rol pe care l-a acceptat, acum, maestrul și-a declarat retragerea!

CITEȘTE ȘI: Maestrul Victor Rebengiuc a divorțat pentru o femeie mai tânără cu 10 ani. Cum și-a întâlnit actorul marea iubire

NU RATA: Teatrele şi muzeele, închise în weekend?! Anunțul făcut de ministrul Culturii, András István Demeter: „Rămâne valabil!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.