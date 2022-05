VIDEO Actorul Dan Puric dezvăluie de ce Dănilă Prepeleac este cheia poporului român: „Se trezește numai când dă de dracu. În situațiile limită, cele mai nenorocite…”

Dan Puric – actor, regizor și eseist – a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. Acesta a făcut o radiografie a poporului român, cu tot ceea ce înseamnă istorie, încercări, pierderi și păstrarea credinței, dincolo de vremurile trăite. Invitatul lui Marius Tucă a făcut o comparație inedită între soarta poporului român și Dănilă Prepeleac, eroul din povestea scrisă de Ion Creangă și publicată la 1 martie 1876.

Dan Puric: Dănilă Prepeleac, cheia acestui popor!

„Este fantastic cum românul în situațiile limită, cele mai nenorocite, găsește salvarea. Am mai dat eu un exemplu, m-au chemat la Simpozionul Ion Creangă și a trebuit să recitesc puțin. Și am citit Dănilă Prepeleac. Ei ce importanță are Dănilă Prepeleac cu lumea de astăzi? Fenomenală! Este cheia acestui popor.

Dănilă Prepeleac este vai de capul lui, este incompetent în viața de zi cu zi, așa cum este românul față de Uniunea Europeană, față de America și față de harta sa. Este stângaci nu știe cu ce se mai mănâncă chestia asta. Până când pierde tot.

Și atunci îi zice și fra-su: băi, ești prost, du-te, pleacă de acasă. Și îl vezi izgonit cum este poporul român astăzi. Și el se bagă în pădure și se apucă să facă o casă. Și din iazul care era în pădure iese un drac. Și întreabă: ce faci aici? Păi, cică, o mânăstare. Și întreagă: cu șeful nostru ai vorbit? Ca acuma la Bruxelles.

Șeful îi trimite o pungă de galbeni ca să nu facă mănăstire. Din clipa aceea, Dănilă Prepeleac are o inteligență excepțională unde-i manevrează pe draci. De unde rezultă că poporul român se trezește numai când dă de dracu”, conchide Dan Puric.

