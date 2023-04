Crin Antonescu (63 de ani) a avut o apariție surprinzătoare în spațiul public, la începutul lunii aprilie. Galant și boem, fostul politician îi poartă o grijă deosebită mamei sale, în timp ce se plimbă pe străzile urbei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile!

Deși s-a retras din spațiul politic, Crin Antonescu o însoțește, în continuare, pe soția sa la Bruxelles, aceasta având calitatea de europarlamentar. După ce a stopat aparițiile din politicul românesc, încă din anul 2016, Crin Antonescu și-a „reconfigurat” traseul. În prezent, redactează o carte și este alături de familia lui. După mult timp în care nu a mai fost observat pe străzile bucureștene, Crin Antonescu a surprins cu o apariție de milioane! În plus, nu a fost singur, ci la brațul unei doamne speciale!

Crin Antonescu, la o plimbare galantă prin jungla urbană

Îmbrăcați lejer, Crin Antonescu și mama lui au ieșit la o plimbare în inima Capitalei. Mai cu seamă, politicianul se plimbă agale, de braț cu părintele său, în zona Unirii, purtându-i o grijă deosebită. Chiar și atunci când trec strada, fostul politician are o atenție mare și nu o scapă din ochi pe mama lui. Imaginile video le puteți urmări mai sus, în articol.

După ce s-a retras din viața politică, fostul președinte al Senatului României pare mult mai schimbat. Lipsa mobilității pesemne și-a pus amprenta pe constituția fizică a fostului politician, căci, la o analiză a imaginilor video pe care vi le prezentăm, pare să fi acumulat câteva kilograme în plus.

S-a retras din activitatea politică

În cadrul ediției speciale transmisă live de Gândul.ro, în luna aprilie a anului trecut, Crin Antonescu a vorbit atât despre viața politică, cât și despre cea privată. La momentul respectiv, fostul politician a mărturisit care a fost motivul central pentru care a renunțat.

„Pentru că nu am mai fost interesat de această activitate. Pentru că m-am gândit că tot ce am avut de spus, am spus și că nu am soluții pe mai departe. Mă gândeam să ies din prima zi în care am intrat. În permanență am avut o anumită stinghereală, nu eram ca peștele în apă. Nu regret nici c-am stat, nici că am plecat. Sunt mai bine ca niciodată”, mărturisea fostul politician, în cadrul live-ului.

A activat în câmpul politic românesc până în anul 2016. Atunci, a ales să se retragă. În urmă cu zece ani, fostul politician activa în cadrul PNL, pe poziția de președinte al partidului. A ocupat și rangul de președinte al Senatului României, în perioada 2012 – 2014. De asemenea, în perioada în care Traian Băsescu a fost suspendat din funcție, Crin Antonescu a ocupat funcția de președinte interimar al țării (10 iulie 2012 – 31 august 2012).