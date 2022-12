VIDEO | Paul Nicolau, ”omul cu racii”, a petrecut la LOFT Susai alături de noua lui cucerire

”Omul cu racii” a mai bifat o seară reușită, dar, și o nouă cucerire. Paul Nicolau a petrecut la LOFT Susai alături de o tinerică, care pare să-l fi cucerit iremediabil. Iar CANCAN.RO are imaginile grăitoare!

Timpul trece, însă, Paul Nicolau pare să profite de orice ocazie în care poate câștiga inima unei domnișoare. Fie că vorbim despre propriile calități, ori despre bolidul de lux, ”omul cu racii” deține toate atuurile necesare pentru a intra sub pielea femeilor.

Ca în fiecare an, atunci când începe sezonul rece, are loc deschiderea clubului Loft Susai. În plasa lui Paul a căzut o tânără domnișoară pe nume Lavinia Stoica. Ziua a început regulamentar, cu o ciorbică și câteva aperitive, însă, câteva ore mai târziu, atmosfera a devenit mai relaxată, nici nu ziceai că petrecerea are loc în aer liber, la câteva minus grade în termometru. Se pare că dragostea, aburii alcoolului și buna dispoziție le-au ținut de cald și de data asta.

Cei doi nu s-au ferit să se afișeze și pe rețelele de socializare, acolo unde Lavinia s-a lăsat filmată în brațele noului iubit, dar, și la volanul bolidului pe care-l deține Paul Nicolau, bolid în valoare de 350.000 de euro.

Nu este de mirare că afaceristul a avut încredere să lase mașina pe mâna domnișoarei. Pe contul acesteia de Tik Tok, Lavinia se mândrește și ea cu ”bolizii” ei, mai exact niște tractoare agricole cu care merge la arat.

Râmâne de văzut dacă ”omul cu racii” își va extinde orizonturile și în sfera agriculturii sau domnișoara cu tractoare agricole a fost încă o bunăciune bifată.

Cine este, de fapt, Paul Nicolau

Paul Nicolau este omul care a adus racii în restaurantele locale şi pe mesele românilor. Acesta și-a deschis prima Tavernă a racilor în urmă cu 9 ani.

”Am început afacerea cu raci acum 8 ani după un search pe Google: idei de afaceri. A fost extraordinar de greu, deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluţii. La început aveam un singur angajat şi anume eu.

Eu pescuiam racii pe care mai apoi îi vindeam în Piaţa Obor. La 8 ani distanţă, am în medie 50 de angajaţi, investiţii de peste 2 milioane de euro în infrastructură, o cifră de afaceri anuală medie de 1,5 – 2 milioane de euro, vând anual peste 150.000 de porţii de mâncare la restaurant şi în online, prin platforma Fish To Door, şi am încheiat anul cu 22.000 de colete trimise către clienţi”, povestea Paul Nicolau, în urmă cu un an, pentru BusinessMagazin.