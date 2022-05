Viitorul lui Dinamo incert: „Fără o finanţare această echipă nu poate ieşi din insolvenţă!”

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al formației Dinamo Bucureşti, a afirmat după retrogradarea în liga secundă, că, indiferent de eşalonul în care va evolua formaţia alb-roşie, are nevoie de finanţare pentru a ieşi din insolvenţă.

„Cred că este important să ne uităm ce se întâmplă de mâine. Am spus în mai multe rânduri, această procedură de insolvenţă are o rezolvare legală atunci când se găseşte finanţare. Dincolo de rezultatul sportiv, Liga I sau Liga a II-a, fără o finanţare această echipă nu poate ieşi din insolvenţă În acest moment se strâng un pic termenele pentru că nu mai avem banii din drepturile TV, dar rămânem la acelaşi lucru, la căutarea unu finanţator. Sunt oameni în spatele lui Dinamo care ajută cu bani. De mâine vom vedea ce este de făcut, pentru că, deşi era o perspectivă Liga a II-a, nu ne-am gândit că am putea ajunge la situaţia asta destul de dramatică”, a declarat Răzvan Zăvăleanu.

Dinamo Bucureşti a retrogradat pentru prima oară în istoria sa de 74 de ani din Liga după ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare „Șepcile Roșii” impunându-se în tur cu 2-0.