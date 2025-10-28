Acasă » Știri » Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge

De: Anca Chihaie 28/10/2025 | 07:27
După mai multe săptămâni de temperaturi neașteptat de blânde pentru sfârșitul toamnei, meteorologii Accuweather au emis o nouă actualizare pentru luna noiembrie, care aduce în sfârșit vești despre primele ninsori așteptate în Capitală. Iată când vin ninsorile în București!

Bucureștenii mai au la dispoziție o lună de tranziție blândă, dar și un semnal clar că iarna este tot mai aproape. Cu temperaturi care vor scădea treptat și cu primele semne de ninsoare, anul 2025 pare să aducă o iarnă mai rece decât cele din ultimii ani, după un început de toamnă neașteptat de cald.

Dacă până acum se arăta o prelungire neobișnuită a toamnei calde, ultimele date indică faptul că iarna va începe să-și facă simțită prezența spre finalul lunii, mai exact pe 28 noiembrie, când este prognozată prima zi cu lapoviță și ninsoare în București.

Potrivit hărții actualizate de Accuweather, ziua de vineri, 28 noiembrie 2025, va aduce o schimbare bruscă a vremii: temperaturile maxime nu vor mai depăși 6 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 1 grad. În dreptul acestei zile apare simbolul specific de ploi și ninsoare, semn că aerul rece va pătrunde în sudul țării, aducând primele semne ale iernii și în Capitală.

Când vin ninsorile în România/Foto: Accuwather

Până atunci însă, bucureștenii mai au parte de o perioadă surprinzător de blândă. Prima jumătate a lunii noiembrie arată mai degrabă a toamnă târzie decât a iarnă în prag. Temperaturile maxime vor oscila între 17 și 20 de grade, iar soarele va alterna cu perioade scurte de nori sau ploi slabe. Practic, vremea se va menține stabilă și plăcută cel puțin până după jumătatea lunii, cu doar câteva episoade de ploi trecătoare între 10 și 15 noiembrie.

Abia din săptămâna 17–23 noiembrie se anunță o schimbare vizibilă a regimului termic. Temperaturile încep să coboare treptat sub pragul de 10 grade, iar nopțile devin tot mai reci, coborând spre 2–4 grade. De altfel, între 24 și 27 noiembrie sunt prognozate episoade de ploaie rece, iar atmosfera devine tot mai mohorâtă, pregătind terenul pentru răcirea bruscă de la finalul lunii.

