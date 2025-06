Violeta Bănică, în vacanță cu iubitul înainte să plece la studii în America. Ce destinație au ales cei doi

Violeta Bănică se pregătește pentru un nou capitol important din viața ei, mutarea în America. Fiica Andreei Marin a terminat liceul, a fost admisă la o facultate prestigioasă din SUA, însă până la marea mutare se bucură de vară. Acum că a scăpat de toate emoțiile și planurile i-au ieșit așa cum a vrut, Violeta se poate bucura de vară și a plecat în vacanță cu iubitul. Cum s-au fotografiat cei doi?

Violeta Bănică și iubitul ei s-au reunit după o perioadă în care au stat despărțiți și au plecat în vacanță. Cei doi au ales ca destinație Italia și se bucură din plin de momentele petrecute împreună. Recent, fiica Andreei Marin a publicat o fotografie de cuplu, care a atras imediat atenția internauților.

Ultima perioadă a fost una destul de stresantă pentru Violeta Bănică. Tânără a terminat liceul și a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. În scurt timp, fiica Andreei Marin se va pregăti de mutare, însă până atunci a decis că are nevoie de o pauză, așa că a plecat în vacanță.

Nu este vorba despre o escapadă alături de prieteni, ci despre o vacanță romantică, petrecută alături de iubitul său, George. Cei doi se relaxează în Italia și se simt cât se poate de bine împreună, mai ales că dorul a fost mare, căci nu s-au văzut de mult timp. Tânărul locuiește deja de un an în America.

Așa cum spuneam, cei doi se află în vacanță în Italia, iar Violeta Bănică și-a surprins recent urmăritorii cu o fotografie de cuplu. Mai exact, fiica Andreei Marin s-a fotografiat în lift, alături de iubit, iar imaginea i-a entuziasmat pe interanuți, care nu au ezitat să îi complimenteze pe cei doi.

După ce se întoarce din vacanța din Italia, Violeta Bănică trebuie să se pregătească de mutarea în America. Deși are mari emoții pentru acest pas, tânăra este fericită că de acum va locui alături de iubitul său.

George studiază deja de un an în America, iar acum Violeta îi urmează exemplul. Cei doi se vor muta împreună și sunt cât se poate de entuziasmați.

„Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el! Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine.

Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp, acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard, am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis.

Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost doar legată de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă! Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm!”, ne-a declarat Violeta Bănică.