Viorica Dăncilă, acuzații dure despre situația din politica românească: ”Un dezmăț”

Viorica Dăncilă a făcut acuzații dure cu privire la situația actuală din politica românească! Ce a spus cu privire la sancționarea cetățenilor! Noi dezvăluiri la Dan Diaconescu Direct! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Invitată în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, Viorica Dăncilă a atras atenția asupra faptului că România nu are un premier nici după o lună de la alegerea președintelui. S-ar fi ajuns la un împrumut uriaș!

Viorica Dăncilă: Sunt mai multe aspecte. În primul rând, uitați-vă că astăzi s-a făcut o lună de la turul 2 al alegerilor prezidențiale, când România a ales un președinte, și într-o lună de zile nu avem desemnat un premier. Asta ne-a costat un împrumut de 1 miliard 800 de mii de euro într-o lună de zile. Împrumut făcut în numele poporului român.

Dan Diaconescu: Deci încă aproape 2 miliarde pe care să le plătim.

Viorica Dăncilă: Într-o țară cu foarte multe interimate…

Dan Diaconescu: Deci noi împrumutăm cam 2 miliarde pe lună?

Viorica Dăncilă, despre sancționarea cetățenilor

Dezvăluirile făcute de Viorica Dăncilă au continuat! Aceasta a adus în discuție sancționarea cetățenilor, dar totodată și programul de guvernare care trebuia făcut de primul ministru!

Viorica Dăncilă: S-a împrumutat și mai mult. Doi, mi se pare incredibil că se desemnează un program, se creionează un program de guvernare la Cotroceni, când acel program de guvernare trebuia să îl creioneze primul ministru. Unde este separarea puterilor în stat? Pe de altă parte, am văzut că în acel program de guvernare majoritatea măsurilor sunt cele care sancționează cetățenii.

Păi, domnul Diaconescu, de ce să fie sancționat cetățeanul în condițiile în care ultimele guvernări au produs un dezmăț bugetar, fără a se gândi la cetățenii României? Să vă dau un exemplu, numai anul trecut au crescut subvențiile acordate partidelor cu 70%. Nu văd în aceste măsuri lucruri stricte și lucruri care să elimine anumite lucruri care s-au întâmplat până acum. Vedem că vor să crească TVA, că vor să crească impozitul pe dividende și aici ca o paranteză, care va lovi doar în companiile românești, în antreprenoriatul românesc, pentru că la companiile multinaționale nu avem dividende. Deci tot în România va lovi acest lucru!

Vedem că vor să taie pensii, că n-au indexat pensiile cu rata inflației, că vor să crească accizele la motorină, că vedem că se termină plafonarea la energie. Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu va avea un impact economic din punct de vedere al creșterii prețului petrolului și gazelor și în România. Deci vom avea prețuri de trei ori mai mari decât acum la alimente și la toate celelalte.

Dar eu m-aș fi bucurat să văd că se reduc ministerele, că reducem numărul de secretari de stat, că reducem numărul membrilor în consiliile de administrație, că se reduce indemnizația la jumătate în consiliile de administrație. Adică aș vrea să văd prima dată aceste măsuri de austeritate aplicate în cadrul lor, în cadrul a ceea ce au făcut ei, nu să plătească populația pentru dezmățul lor.

Doi, vedem că aceiași oameni care au distrus România, care au băgat-o în această groapă economică, și în primul rând mă refer la guvernul Ciolacu, la domnul Ciolacu, sunt aceiași oameni care vor să-și impună oamenii ca și miniștri. Pentru că s-au învățat cu puterea și avantajele. Eu mă aștept de la următorul premier, de la domnul Bolojan, în primul rând, să facă un audit. Să vadă de ce a ajuns România în această situație. Pentru că în 2019 datoria publică era de 373 de miliarde de lei.

Eu am redus datoria publică de la 37% la 34%. Inflația pe 31 octombrie, când am plecat, era de 2,06%. Deficitul bugetar era de 2,8%, sub 3%. Șomajul era la cea mai mică rată cunoscută de după Revoluție. Abandonul școlar în 2018, cel mai mic abandon școlar din România, salarii crescute, pensii dublate, toate lucrurile, investiții majore în județe.

