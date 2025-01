Vlad Gheman a apărut în public după cele 2 implanturi de păr. Cum arată acum

Vlad Gherman și-a surprins din nou fanii, apărând recent în public pentru prima dată după ce a trecut prin două intervenții de implant de păr. Actorul a postat pe Instagram fotografii în care rezultatul acestor proceduri estetice este evident și foarte reușit. Admiratorii au apreciat schimbarea, iar comentariile pozitive nu au întârziat să apară.

Aceasta este prima ocazie în care Vlad Gherman își afișează public noul look, după ce anul trecut a decis să repete procedura de implant de păr, având în vedere ritmul accelerat al căderii părului. Actorul a mai trecut printr-o astfel de intervenție în urmă cu trei ani, dar a fost necesar un nou implant pentru a-și menține podoaba capilară.

Vlad Gherman are o comunitate semnificativă de fani cărora le împărtășește momente importante din viața lui. Recent, actorul a împărtășit două fotografii în care poate fi observat rezultatul reușit al intervențiilor estetice prin care a trecut. Acum, acesta se află în procesul de evoluție al intervenției și poate spune că s-a meritat tot efortul depus. (VEZI ÎN GALERIE)

La momentul respectiv, Vlad Gherman le-a oferit detalii fanilor despre experiența sa medicală. Întreaga procedură a durat 14 ore, fiind ceva mai complexă decât de obicei.

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a glumit actorul pe Instagram.